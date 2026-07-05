Partido PAZ o PES versión 3.0 vuelve a la arena política de México

Con antecedentes en el desaparecido Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Encuentro Solidario, cercano al gobierno y a la llamada Cuarta Transformación, el Partido PAZ obtuvo su registro como partido político nacional y buscará competir en las elecciones intermedias de 2027.

Para el director de la consultora Integralia, Luis Carlos Ugalde, se trata de un partido conservador que defiende la familia, la vida y la seguridad. Enfatiza que se perfila como un partido cercano al gobierno.

Un análisis elaborado por Integralia señala que el Partido PAZ representa la tercera versión del antiguo Partido Encuentro Socia PES, por lo que buscará recuperar la base social vinculada a esa organización.

El Partido Encuentro Social surgió en 2015 y participó por primera vez en una elección ese mismo año cuando alcanzó 3.30% de los votos, suficientes para mantener el registro, pero lo perdió en las elecciones de 2018, cuando fue en alianza con el PT y Morena en la elección presidencial.

En esa elección obtuvo 2.7% de los votos, con lo cual no alcanzó los necesarios para mantener el registro.

Uno de sus principales logros en ese periodo fue hacer una alianza que permitió construir la candidatura de Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura de Morelos, que ganó en 2018.

Ese antecedente facilitó posteriormente su incorporación a la alianza con el PT y Morena en la elección presidencial de 2018: Sin embargo, ese año perdió el registro al no conseguir al menos 3% de la votación válida emitida para diutados federales.

Posteriormente, en 2021, llegó nuevamente al sistema de partidos de México como Partido Encuentro Solidario, pero no logró los votos suficientes para mantener el registro en las elecciones de ese año.

Gran parte de su base social se compone de la comunidad evangélica de varias entidades del país.

El analista político Arturo Espinosa considera que PAZ es una organización adjunta a Morena que actuará completamente como comparsa del partido en el gobierno, como el PT y el PVEM.

Durante el proceso para obtener su registro, concluido hace unos días, la organización buscó denominarse Construyendo Sociedades de Paz con las siglas CSP, coincidentes con las iniciales del nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria manifestó públicamente su inconformidad con esa coincidencia.

Ernesto Núñez Albarrán, el periodista especializado en asuntos electorales, autor del libro “Que el pueblo decida”, recuerda que la presidenta no dejó ahí el asunto y presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le prohibió usar esas iniciales.

Recuerda que en su momento el actual presidente del partido, Armando González Escoto declaró: “sí, puede sonar a Claudia Sheinbaum Pardo, pero también podría ser Construyendo el Segundo Piso, ¿no?”

Para el especialista lo relevante es que esa organización mantiene las estructuras de un proyecto que inició hace 24 años en Baja California, donde Hugo Eric Flores, fundó el Partido Encuentro Social como un partido local.

De hecho, esa versión del PES se alió con el PAN, lo que le ayudó a expandirse hacia otras entidades del país.

También estableció acuerdos políticos con el PRI, particularmente en Hidalgo, donde construyó una relación cercana con Miguel Ángel Osorio Chong.

Entre sus principales liderazgos están Hugo Eric Flores, su hijo Hugo Andrés Flores Mata y Edith González, aunque formalmente su presidente es Armando González Escoto.

Hugo Eric Flores es diputado federal. Llegó a ese escaño como plurinominal de Morena.

Antes fue delegado de la Secretaría de Bienestar en Morelos. Presidió el Partido Encuentro Social.

Edith Carolina Anda González es diputada federal suplente de Hugo Eric Flores y exsecretaria general del PES en Baja California.

En tanto, Armando González Escoto fue diputado federal del PES de 2018 a 2021.

En 2017 fue presidente del Comité Directivo Estatal del PES en la Ciudad de México.

Para obtener el registro nacional demostró haber realizado 322 asambleas estatales y haber afiliado 401,656 ciudadanos.