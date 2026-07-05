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Clima hoy 5 de julio: prevén lluvias fuertes en gran parte del país; estos estados tendrán las mayores afectaciones
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias fuertes a muy fuertes en al menos 24 estados durante este domingo 5 de julio. Además, persistirá el ambiente caluroso en el norte del país, con temperaturas de hasta 45 grados.
Las lluvias seguirán siendo protagonistas este domingo 5 de julio en buena parte del territorio nacional. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones de fuertes a muy fuertes en diversas entidades, algunas acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento.
El organismo explicó que estas condiciones serán provocadas por la combinación de la onda tropical número 15, canales de baja presión, el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del Golfo de México y el mar Caribe, además de inestabilidad atmosférica sobre el país.
Estados con lluvias muy fuertes este domingo
El pronóstico indica lluvias de 50 a 75 milímetros en:
Mientras que se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:
También habrá intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, además de lluvias aisladas en Tabasco.
El SMN advirtió que las precipitaciones podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad, por lo que recomendó extremar precauciones.
Persistirá el calor extremo en el norte
A pesar de las lluvias, el calor continuará en varias regiones del país.
Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius se pronostican para:
En tanto, estados como Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo alcanzarán entre 35 y 40 grados.
¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México?
Para el Valle de México se prevé un amanecer con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco.
Por la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en zonas del Estado de México, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
La temperatura en la capital oscilará entre 14 y 16 grados como mínima y 24 a 26 grados como máxima, con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante las tormentas. Vientos y oleaje
Además de las lluvias, el SMN pronostica rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en entidades del norte y sureste del país, mientras que en diversos estados del Pacífico persistirá el mar de fondo con oleaje de 1 a 2 metros de altura, por lo que llamó a mantener precauciones en zonas costeras.