México vs. Inglaterra: ¿Lloverá durante el partido de este domingo en el Estadio Ciudad de México?

Quienes asistirán este domingo al partido entre México e Inglaterra deberán prepararse para un escenario con lluvia. Tanto la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostican precipitaciones durante el encuentro que se disputará en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con el pronóstico especial emitido por la SGIRPC para el encuentro, entre las 18:00 y las 20:00 horas, horario en que se jugará el partido, se esperan lluvias fuertes, temperaturas de entre 21 y 18 grados Celsius, rachas de viento de 45 a 50 kilómetros por hora, además de probable actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El pronóstico para antes, durante y después del partido

Las autoridades capitalinas detallaron que las condiciones meteorológicas cambiarán conforme avance la jornada.

Antes del partido (16:00 a 18:00 horas) se esperan chubascos, temperaturas de entre 24 y 21 grados, rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, actividad eléctrica probable y posibilidad de granizo.

Durante el encuentro (18:00 a 20:00 horas) el pronóstico indica lluvias fuertes, viento con rachas de 45 a 50 kilómetros por hora, tormentas eléctricas probables y posible caída de granizo.

Después del silbatazo final (20:00 a 22:00 horas) continuarán las lluvias, aunque de menor intensidad. Se prevén precipitaciones ligeras, temperaturas de entre 18 y 16 grados, rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y baja probabilidad de actividad eléctrica.

Foto: Gobierno CDMX

El SMN también anticipa lluvias fuertes en la capital

El pronóstico de la SGIRPC coincide con el emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que prevé lluvias fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en zonas del Estado de México durante la tarde y noche de este domingo.

El organismo federal advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y reducción de la visibilidad. La temperatura máxima en la capital será de entre 24 y 26 grados, con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante las tormentas.

Recomendaciones para los asistentes

Ante el pronóstico, Protección Civil capitalina recomienda:

Llevar impermeable o ropa adecuada para la lluvia.

Identificar las rutas de evacuación y salidas de emergencia al ingresar al estadio.

Establecer un punto de reunión con familiares o acompañantes.

Mantenerse atento a las indicaciones del personal de Protección Civil.

Evitar correr en pasillos, escaleras o rampas, especialmente si están mojados.

Al salir del inmueble, no cruzar calles con corrientes de agua y resguardar las pertenencias en caso de lluvia intensa.

Aunque las condiciones meteorológicas no contemplan la suspensión del encuentro, las autoridades llaman a la afición a mantenerse informada y tomar precauciones, ya que el partido podría disputarse bajo lluvia y con actividad eléctrica en los alrededores del estadio.