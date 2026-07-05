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México vs. Inglaterra: ¿Lloverá durante el partido de este domingo en el Estadio Ciudad de México?
Autoridades de la Ciudad de México y el Servicio Meteorológico Nacional prevén lluvias durante el encuentro entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. También existe probabilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo.
Quienes asistirán este domingo al partido entre México e Inglaterra deberán prepararse para un escenario con lluvia. Tanto la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostican precipitaciones durante el encuentro que se disputará en el Estadio Ciudad de México.
De acuerdo con el pronóstico especial emitido por la SGIRPC para el encuentro, entre las 18:00 y las 20:00 horas, horario en que se jugará el partido, se esperan lluvias fuertes, temperaturas de entre 21 y 18 grados Celsius, rachas de viento de 45 a 50 kilómetros por hora, además de probable actividad eléctrica y posible caída de granizo.
El pronóstico para antes, durante y después del partido
Las autoridades capitalinas detallaron que las condiciones meteorológicas cambiarán conforme avance la jornada.
Antes del partido (16:00 a 18:00 horas) se esperan chubascos, temperaturas de entre 24 y 21 grados, rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, actividad eléctrica probable y posibilidad de granizo.
Durante el encuentro (18:00 a 20:00 horas) el pronóstico indica lluvias fuertes, viento con rachas de 45 a 50 kilómetros por hora, tormentas eléctricas probables y posible caída de granizo.
Después del silbatazo final (20:00 a 22:00 horas) continuarán las lluvias, aunque de menor intensidad. Se prevén precipitaciones ligeras, temperaturas de entre 18 y 16 grados, rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y baja probabilidad de actividad eléctrica.
El SMN también anticipa lluvias fuertes en la capital
El pronóstico de la SGIRPC coincide con el emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que prevé lluvias fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en zonas del Estado de México durante la tarde y noche de este domingo.
El organismo federal advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y reducción de la visibilidad. La temperatura máxima en la capital será de entre 24 y 26 grados, con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante las tormentas.
Recomendaciones para los asistentes
Ante el pronóstico, Protección Civil capitalina recomienda:
Aunque las condiciones meteorológicas no contemplan la suspensión del encuentro, las autoridades llaman a la afición a mantenerse informada y tomar precauciones, ya que el partido podría disputarse bajo lluvia y con actividad eléctrica en los alrededores del estadio.