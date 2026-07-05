Ley de Cuidados CDMX: 3 cosas que debes saber

El 26 de mayo de 2026 el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó por unanimidad la Ley del Sistema de Cuidados, convirtiéndose en la segunda entidad federativa con una legislación en la materia después de Jalisco.

Sin embargo, fue el pasado 2 de julio que el gobierno de la Ciudad de México promulgó una Ley del Sistema Público de Cuidados para la capital del país, con la que se pretende redistribuir las tareas cuidado entre el gobierno, el sector privado y la sociedad, para que no sean exclusivas de la familia.

¿Cómo inició todo?

Fue en agosto de 2025 cuando la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, presentó la Iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados y propuestas de reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México.

¿El propósito? Erradicar la división sexual del trabajo y reconocer el valor de la tareas de cuidados como un derecho humano universal, indivisible e indispensable para la sostenibilidad de la vida y la sociedad., indicó la Jefa de Gobierno

De igual manera establecía una meta de 30 años para lograr la mayor cobertura de infraestructura de cuidados en la capital.

Visión e implementación

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la Ley de Cuidados de la CDMX plantea una visión ambiciosa para la garantía del derecho, pero su implementación requerirá definir esfuerzos operativos y presupuestarios.

Por ello, el IMCO analizó las principales disposiciones, implicaciones y desafíos de implementación.

¿Qué reconoce la Ley de Cuidados de la CDMX?

El derecho al cuidado en tres dimensiones: cuidar, ser cuidado y autocuidado.

A las personas que reciben cuidados: infancias, así como personas mayores, con discapacidad y en situación de calle.

A las personas que cuidan, especialmente mujeres que no reciben remuneración.

Principios de gratuidad y universalidad en la prestación de servicios de cuidado.

Implicaciones institucionales.

De acuerdo con el IMCO, una modificación en el diseño institucional de la Administración Pública otorga atribuciones, además de integrar nuevos mecanismos de coordinación e instrumentos para abordar cuidados.

En este tenor crea un Sistema de Cuidados de la CDMX (coordinación e infraestructura de cuidados).

Junta del Sistema de Cuidados presidida por la Jefatura de Gobierno (Secretaria de Bienestar en ausencia de la Jefatura) y reúne a más de 20 dependencias, incluidas las alcaldías y el Consejo Consultivo de Cuidados.

Secretaria Ejecutiva para operar dar seguimiento a los acuerdos de la Junta.

Consejo Consultivo de Cuidados, que acompanara la implementación desde la sociedad civil.

Derechos laborales de las personas cuidadoras

Al respecto, el IMCO precisó que la ley establece la creación de un padrón de personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas.

Establece un mecanismo certificación sin costo de para profesionalizar el sector.

Promueve que el sector privado adopte condiciones laborales compatibles con las responsabilidades de cuidado, como trabajo a distancia o permisos por motivos de cuidado.

La aprobación de esta Ley es un paso fundamental para garantizar el derecho al cuidado en la entidad. Sin embargo, el éxito dependerá de las decisiones presupuestarias, institucionales y de política pública que se definirán en el reglamento.