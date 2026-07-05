México vs. Inglaterra: estas son las medidas de seguridad y autocuidado para el partido en CDMX

La Ciudad de México pondrá en marcha uno de los operativos de seguridad más amplios del Mundial 2026 con motivo del partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final, que se disputará este domingo en el Estadio Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que desplegará más de 17,000 policías para resguardar el inmueble, el Fan Fest del Zócalo, Paseo de la Reforma y los distintos puntos donde miles de aficionados seguirán el encuentro.

El objetivo, señalaron las autoridades, es garantizar que las actividades se desarrollen en un ambiente seguro y prevenir incidentes durante el partido y los posibles festejos posteriores.

Estadio Ciudad de México contará con 7,500 policías

En las inmediaciones del estadio habrá 7,500 elementos, quienes implementarán el operativo conocido como "Última Milla" para ordenar el ingreso de los asistentes.

Además de apoyar en los filtros de acceso para impedir el ingreso de objetos prohibidos, los policías realizarán labores de proximidad, orientación y auxilio, además de aplicar cierres parciales o totales a la circulación cuando sea necesario.

Foto: SSP CDMX

Refuerzan vigilancia en Paseo de la Reforma

Uno de los principales dispositivos estará en Paseo de la Reforma, donde tradicionalmente se concentran miles de personas para celebrar los triunfos de la Selección Mexicana.

La SSC desplegará más de 6,000 policías, un incremento de 30% respecto a operativos anteriores.

Las autoridades establecerán un perímetro de seguridad desde la Diana Cazadora hasta la Glorieta del Ahuehuete, además de un segundo cinturón que abarcará avenida Chapultepec y avenida de los Insurgentes.

El Ángel de la Independencia será considerado la zona de atención prioritaria, donde se controlará el flujo de personas para evitar sobrecupo y situaciones de riesgo.

Asimismo, habrá cero tolerancia para vendedores ambulantes, motocicletas de reparto, vehículos y cualquier obstáculo que dificulte la movilidad de los asistentes.

Aficionados se congregan en Paseo de la Reforma para ver un partido de México en el Mundial 2026.Hugo Salazar

Habrá cierres en Metro y Metrobús

Como parte del operativo, las autoridades realizarán cierres estratégicos en estaciones del Metro y Metrobús cercanas a la zona de mayor concentración de personas.

También se convertirán temporalmente en corredores peatonales algunos tramos de avenida Chapultepec e Insurgentes para facilitar el ingreso y salida de los aficionados de manera segura.

Protección Civil pide llegar temprano y llevar impermeable

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) también emitió una serie de recomendaciones para quienes acudirán al estadio o a alguno de los puntos de reunión donde se transmitirá el partido.

Entre las principales sugerencias destacan:

Llegar con suficiente anticipación para evitar aglomeraciones.

Llevar impermeable, ya que se pronostican lluvias durante la tarde y noche en la Ciudad de México.

Identificar rutas de evacuación, salidas de emergencia y módulos médicos.

Acordar un punto de reunión con familiares o acompañantes.

Mantener vigilados a niñas, niños y personas adultas mayores.

No ingresar con mochilas voluminosas, objetos punzocortantes, envases de vidrio, cinturones con hebillas grandes o punteros láser.

Llaman a evitar conductas de riesgo durante los festejos

Las autoridades también exhortaron a la afición a celebrar con responsabilidad una vez concluido el encuentro.

Pidieron evitar el consumo excesivo de alcohol, no utilizar pirotecnia, respetar el mobiliario urbano y abstenerse de realizar prácticas peligrosas como subirse a monumentos, árboles, pantallas o estructuras.

Protección Civil también recomendó no participar en juegos o dinámicas que impliquen empujar personas o lanzarlas al aire, conocidos popularmente como "Quiere Volar" o "Nadaremos", debido al riesgo de accidentes.

En caso de emergencia, recordaron que el número 911 permanecerá disponible las 24 horas para atender cualquier incidente.