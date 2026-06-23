Cristiano Ronaldo rompe sequía de goles: mantenerse en el juego cuando no llegan los resultados

Este martes Cristiano Ronaldo rompió una sequía de goles con la Selección de Portugal en competencias internacionales. El grito de gol va más allá de lo deportivo, hay una lección para el desarrollo de carrera profesional: mantenerse en el juego cuando no llegan los resultados.

El retorno al gol de Cristiano Ronaldo puede analizarse a través del concepto de grit, desarrollado por Angela Duckworth, que destaca la importancia de la perseverancia y la pasión sostenida para alcanzar objetivos de largo plazo.

“Grit implica la capacidad de sostener tanto el esfuerzo como el interés en proyectos que pueden tomar meses o incluso más para completarse. Esto remarca la naturaleza del grit como una característica particular acerca de la forma en que los individuos se aproximan a los logros, independientemente de su inteligencia”, señala el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.

Cristiano Ronaldo está jugando su sexta Copa Mundial, es un jugador con gran experiencia, pero no inmune a los baches profesionales. Sin embargo, hoy sigue activo no por la perfección en el juego, sino ha sostenido niveles de disciplina durante más de dos décadas. Esa disciplina y persistencia hoy fueron clave para romper la sequía de goles frente a Uzbekistán.

Angela Duckworth define el grit como la combinación de perseverancia y pasión por objetivos de largo plazo, una característica que permite mantener el esfuerzo y el interés durante años pese a los obstáculos, los fracasos o los periodos sin resultados visibles.

La persistencia por sí sola no explica carreras longevas. En Peak Performance, Brad Stulberg y Steve Magness sostienen que el alto rendimiento no es lineal. Incluso las trayectorias más exitosas atraviesan ciclos de crecimiento, estancamiento, recuperación y nuevo crecimiento.

Los autores del libro, también consideran que los momentos de incertidumbre son parte de las carreras exitosas, y la solución en esos contextos no es llenarse de discursos motivacionales, pero sí realizar un proceso de autorreflexión para recordar los logros y otros momentos complicados que han moldeado la trayectoria.

“Mucho se puede decir sobre el desempeño cuando se encienden las luces. Con demasiada frecuencia, en el mundo de la pseudo excelencia, la gente hace parecer que no hay que tener miedo, llenarse de valentía y arrollar cualquier pensamiento negativo que pueda surgir. Pero eso no es real. En la arena real, las dudas son parte normal de la verdadera excelencia”, indican Brad Stulberg y Steve Magness.

El gol frente a Uzbekistán no cambia la trayectoria de Cristiano Ronaldo, pero sí es un recordatorio de algo frecuente en el desarrollo profesional: las carreras exitosas no se distinguen por evitar los periodos de incertidumbre, sino por la capacidad de mantenerse vigentes hasta que los resultados regresan.