México vs. Inglaterra: claves y datos que debes saber del partido por el pase a cuartos del Mundial 2026

Antes del silbatazo inicial, México se enfrenta a una de las pruebas más importantes de su historia reciente. La selección dirigida por Javier Aguirre recibe este domingo a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México con un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 en juego, en un ambiente marcado por la ilusión que ha despertado el "¿Y si sí?" entre la afición.

El Tri llega en su mejor momento del torneo, con cuatro victorias consecutivas, ocho goles anotados y ninguno recibido, mientras que Inglaterra arriba invicta, con tres triunfos y un empate. Aquí te presentamos las claves y los datos más importantes del encuentro.

México busca romper una barrera histórica

México intentará dar un paso que durante décadas se convirtió en una obsesión para el fútbol nacional: dejar atrás las eliminaciones en fases definitivas de la Copa del Mundo.

El equipo de Javier Aguirre llega fortalecido tras superar por 2-0 a Ecuador en dieciseisavos de final y acumula una racha inédita de cuatro victorias consecutivas en Mundiales, algo que ninguna selección mexicana había conseguido en sus 17 participaciones.

El propio Aguirre conoce el peso de este desafío. El entrenador fue eliminado en octavos de final durante Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, por lo que ahora busca escribir una historia distinta.

'''Esta generación de jugadores es distinta. Desde chicos creyeron en ellos. No se agobian, no se obsesionan, se divierten''', aseguró el estratega en la previa. El '''¿Y si sí?''' impulsa la ilusión de la afición

La frase '''¿Y si sí?''' se convirtió en el lema no oficial del Mundial para millones de mexicanos.

Después del paso perfecto en la fase de grupos y del triunfo sobre Ecuador, el mensaje se viralizó en redes sociales, programas deportivos e incluso entre narradores, como una expresión de esperanza para que el Tri rompa con los fantasmas que históricamente lo acompañaron en los Mundiales.

Raúl Jiménez aseguró que el equipo quiere responder a esa ilusión.

'''Vamos a salir al campo a hacer nuestro juego, a aprovechar el apoyo de la afición y sacar ventaja de lo que representa jugar en el estadio Azteca'''.

Sólo existe un antecedente mundialista

Aunque México e Inglaterra son dos selecciones con amplia tradición en la Copa del Mundo, apenas se han enfrentado una vez en el torneo.

Fue en la fase de grupos de Inglaterra 1966, cuando los anfitriones se impusieron 2-0 en Wembley con goles de Bobby Charlton y Roger Hunt. Aquel equipo inglés terminaría conquistando el único título mundial de su historia.

En partidos amistosos, ambos países se han enfrentado en ocho ocasiones. México nunca perdió como local frente a Inglaterra, registrando dos victorias y un empate, mientras que los ingleses ganaron todos los encuentros disputados en su territorio, incluido el histórico 8-0 de 1961 en Wembley que dio origen al apodo de los "Ratones Verdes".

La prueba para la mejor defensa del torneo

Uno de los grandes atractivos del partido será el duelo entre Harry Kane y la defensa mexicana.

El capitán inglés suma cinco goles en el Mundial y representa la principal amenaza ofensiva para una zaga encabezada por Johan Vásquez y César Montes, que llega con un registro perfecto: cuatro partidos y ningún gol recibido.

Kane reconoció la dificultad del escenario.

'''Contra México en México será un ambiente increíble y difícil, pero si queremos ser campeones del mundo debemos enfrentar partidos como éste'''.

Además del ambiente, Inglaterra también deberá adaptarse a los 2,240 metros de altitud de la capital mexicana, una condición que históricamente le ha resultado complicada. En tres amistosos disputados en Ciudad de México (1959, 1969 y 1985), los ingleses registran dos derrotas y un empate.

Así llegan ambos equipos

México

Cuatro victorias consecutivas.

Ocho goles a favor.

Ningún gol recibido.

Eliminó 2-0 a Ecuador en dieciseisavos.

Inglaterra

Tres victorias y un empate.

Ocho goles anotados.

Tres goles recibidos.

Llega invicta a los octavos de final.

Posibles alineaciones

México

Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Inglaterra

Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Chris O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Noni Madueke, Marcus Rashford y Harry Kane.

Hora y dónde ver México vs. Inglaterra

Partido: México vs. Inglaterra

Instancia: Octavos de final del Mundial 2026

Fecha: Domingo 5 de julio

Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca)

Transmisión: Azteca 7, sitio y app de TV Azteca Deportes, Las Estrellas, Canal 5, Canal 9, TUDN y ViX Premium (Pase Mundial 2026).