OPEP+ aprueba aumento de la producción a medida que paso por Ormuz comienza a recuperarse

La OPEP+ acordó un nuevo aumento de los objetivos de producción a partir de agosto, anunció el grupo el domingo, lo que incrementará la oferta mundial en momentos en que los precios del petróleo caen debido a la reapertura gradual del estrecho de Ormuz para las exportaciones de petróleo.

El grupo de países productores de petróleo acordó, durante una reunión en línea, aumentar las cuotas en 188,000 barriles diarios a partir de agosto, sumándose a aumentos similares para junio y julio.

Los siete miembros principales de la OPEP+, que agrupa a la OPEP y a productores aliados, entre ellos Rusia, han elevado sus cuotas de producción entre abril y julio en casi 800,000 barriles diarios.

Sin embargo, el aumento se ha quedado en gran medida en el papel debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que cerró el estrecho de Ormuz al tráfico de petroleros para algunos de los miembros más importantes de la OPEP+, entre ellos Arabia Saudita, Kuwait e Irak.

Producción empieza a recuperarse

La producción de la OPEP+ cayó a 33.13 millones de barriles diarios en mayo, según datos de la OPEP, desde los 42.77 millones de barriles diarios registrados en febrero.

Comenzó a recuperarse en junio gracias a los esfuerzos de Estados Unidos por ayudar a los Emiratos Árabes Unidos y a otros países de la OPEP+ a exportar más petróleo, pero sigue estando por debajo de los niveles previos a la guerra.

A pesar de las persistentes interrupciones en el suministro, los precios del petróleo han vuelto a los niveles anteriores al conflicto, presionados por la disminución de las importaciones chinas, el aumento de las exportaciones de los productores no pertenecientes a Oriente Medio y una liberación récord de reservas estratégicas mundiales coordinada por la Agencia Internacional de la Energía.

"El grupo de los siete países siguió revirtiendo sus recortes de producción, tal como se esperaba", declaró Giovanni Staunovo, analista de UBS. "A corto plazo, la atención se centrará en cuántos buques cisterna lograrán cruzar el estrecho de Ormuz y con qué rapidez se recuperarán la demanda y las importaciones chinas de crudo".

Un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra también ha contribuido a convencer a los operadores de que el suministro volverá, en última instancia, a niveles normales.

Irak presiona para obtener cuotas más altas

Los precios del crudo Brent cotizaron el viernes cerca de los 72 dólares por barril, por debajo de los máximos recientes de más de 120 dólares por barril y de vuelta a los niveles registrados justo antes de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el 28 de febrero.

Además de acordar los objetivos de producción, la OPEP+ también se enfrenta a otros retos tras la salida de los Emiratos Árabes Unidos del grupo y las señales de Irak de que quiere cuotas más altas.

La OPEP+ cuenta con 21 miembros, incluido Irán, pero en los últimos años solo los siete países —y los Emiratos Árabes Unidos hasta su salida— han participado en la gestión mensual de la producción.

Esos siete productores —Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán— están aumentando la producción como parte de la retirada gradual del recorte de suministro de 1,65 millones de barriles diarios acordado en 2023, cuando el grupo aún contaba con los EAU.

Los Emiratos Árabes Unidos abandonaron la alianza a finales de abril porque querían ajustar mejor su capacidad a su producción, sin las restricciones impuestas por el grupo.

A partir de agosto, teniendo en cuenta la salida de los Emiratos Árabes Unidos a partir del 1 de mayo, a los siete miembros principales aún les quedarán unos 379,000 bpd del recorte original por devolver al mercado, según cálculos de Reuters.

Ahora que se ha decidido el aumento de agosto, habrán revertido por completo el recorte de 2023 si, en su próxima reunión del 2 de agosto, aprueban un nuevo aumento de aproximadamente la misma magnitud para septiembre.