¡Se busca RH! Requisito indispensable: Ser humano

El perfil de Recursos Humanos lleva en su nombre la habilidad más demandada y útil que requieren los profesionales que trabajan o que desean hacerlo en esta área: ser humano, de acuerdo con especialistas.

El mercado laboral en México está en un momento de transformaciones con la incorporación de la inteligencia artificial (IA), cambios legales hacia mejores condiciones de trabajo, convivencia intergeneracional y asuntos sociales —como la violencia e inseguridad— que demandan del personal de gestión de talento poner en práctica sus habilidades humanas sin dejar de incorporar las herramientas tecnológicas en su día a día.

“Las áreas de Recursos Humanos han tenido tiempos muy retadores que implica que los profesionales pudiéramos ir a la velocidad del cambio que se requería (...) Nos tuvimos que adaptar”, reconoce Luis Mercado, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (ERIAC).

El especialista se refiere al uso de la IA tanto por los trabajadores en sus tareas cotidianas como su utilización por las áreas de gestión de talento para los procesos de selección de personal. Además, los cambios en la legislación laboral, como la Ley Silla, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, y la política de aumentos al salario mínimo, entre otros.

Mundo laboral demanda resiliencia de Recursos Humanos

En ese contexto, los profesionales requieren ejercitar su flexibilidad, resiliencia y no perder de vista la parte humana de sus labores.

“La resiliencia y la agilidad van a ser dos factores críticos para todos los profesionales, no sólo de Recursos Humanos, también los líderes de negocio”, agrega Mercado.

En México alrededor de 203,000 personas trabajan como administradores y especialistas en Recursos Humanos y Sistemas de Gestión, de acuerdo con datos del gobierno de México. En promedio tienen una escolaridad de 16.7 años -lo que equivaldría a contar con una licenciatura- y una edad de 38.6 años.

Según el estudio CHROs de World Talent Advisors, 89% de los directivos de Capital Humano no cursó una licenciatura directamente relacionada con su área. Un 58% de estos directivos se formó en disciplinas como Administración, Economía, Finanzas e Ingenierías. "La especialización técnica inicial ha dejado de ser el único camino hacia la alta dirección en esta función (de CHRO). La posición requiere capacidades de análisis de datos, de dominio de los fundamentos de negocio y la visión de mercado por encima de una licenciatura relacionada”, de acuerdo con WTA.

IA, el desafío en la agenda de RH

“Recursos humanos tiene un reto muy importante en mantener y aumentar su productividad ante los cambios que se vienen como la automatización. La IA también viene a ser un factor muy importante para Recursos Humanos”, explica Alejandro Navarro, director general de la Asociación de Recursos Humanos de Occidente (ARIOAC).

Un ejemplo del uso de la IA por los profesionales de Recursos Humanos es el filtrar CV con ayuda de herramientas tecnológicas, sobre todo en industrias o empresas donde el volumen de candidatos es grande.

Sin embargo, esto es sólo una herramienta y no se recomienda delegar todo el filtrado a la IA.

“Puedes pedirle a la inteligencia artificial que te ayude a discernir mejor la información y ser más efectivo y eficiente con tu tiempo a la hora de revisar un CV, pero de cualquier manera nuestro trabajo es muy humano todavía. No puedes delegar a la IA el decidir si un CV es más fuerte que el otro, antes hay que volver a revisar. Para cualquier profesionista de atracción de talento es muy útil en el análisis de datos o cuando tienes que discernir mucha información en temas simples como que te presente todos los CV radicados en el país o ciudad donde se requiere la vacante”, dice Gerardo Macías, headhunter y socio de DHR Global.

Los especialistas coinciden en que el profesional de Recursos Humanos y las decisiones más importantes de su área serán tomadas por y para las personas.