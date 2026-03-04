Desconexión digital: Nuevo derecho laboral cerca de ver la luz, Diputados aprueban reforma a la LFT

La Cámara de Diputados dio los primeros pasos para reconocer el derecho a la desconexión digital en el trabajo. La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) avalada por unanimidad este 3 de marzo plantea incorporar entre las obligaciones patronales el respeto de la desconexión de los empleados.

El dictamen define la desconexión digital como el “derecho de las personas trabajadoras a abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral, en los horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias”.

Los cambios a la LFT buscan cerrar una laguna legal. Hasta ahora, la legislación laboral sólo contemplaba el acceso a la desconexión digital para los trabajadores en home office, esto fue parte de lo que se reguló con la reforma de teletrabajo del 2021. Sin embargo, no existió una definición de este derecho laboral hasta la publicación de la NOM-037 en el 2023.

La reforma de desconexión digital avalada por los diputados no sólo contempla la abstención de no contestar mensajes y llamadas al término de la jornada laboral, también será aplicable en periodos vacacionales, días festivos y permisos.

De acuerdo con el estudio Expectativas 2026 y vacaciones de Rankmi, sólo el 40% de los mexicanos tiene una desconexión laboral efectiva en vacaciones, el promedio más bajo de Latinoamérica. Del universo de personas que recibe mensajes y llamadas durante su descanso, el 31% tiene un “contacto crónico”; es decir, es buscado con mucha frecuencia por su jefe.

La modificación a la Ley Federal del Trabajo, además de establecer la obligación patronal de respetar la desconexión digital, incorpora como responsabilidad de los empleadores diseñar una política interna para todo el personal para el cumplimiento de este derecho laboral.

“En nuestra legislación, debe configurar disposiciones que aseguren la protección de las personas en su derecho a la vida privada, fuera de la jornada laboral y que dicha legislación, garantice la salud mental de las personas trabajadoras, elemento esencial para la productividad”, se indica en el dictamen avalado por la Cámara de Diputados.

El proyecto retoma tres propuestas presentadas el año pasado: una de la diputada Maiella Gómez Maldonado (Morena), presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, otra del diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera (MC) y una más del diputado Eduardo Castillo López (Morena).

La minuta fue enviada al Senado para su análisis, en la Cámara Alta también hay una iniciativa promovida por el senador Saúl Monreal Ávila, la propuesta fue presentada este año.

¿Qué es la desconexión digital?

La desconexión digital, tal como lo define la reforma a la LFT, es la posibilidad de abstenerse de contestar mensajes o llamadas fuera del horario de trabajo, esto incluye participar en actividades laborales como juntas.

El término se popularizó en el contexto de la pandemia de Covid-19, cuando la acelerada adopción de teletrabajo (y la falta de preparación para el modelo) desdibujo los límites entre la oficina y el hogar.

La hiperconectividad es un factor que tampoco ha beneficiado. El Índice de Tendencias Laborales 2025, de Microsoft Work Lab, indica que un empleado es interrumpido cada 2 minutos durante su jornada laboral, ya sea por una reunión, un correo electrónico, una llamada o un mensaje.

La sensación de disponibilidad total que genera la hiperconectividad también ha generado que la desconexión del trabajo sea casi una misión imposible. En 2023, OCC realizó el estudio Cambios Laborales en México para identificar las nuevas dinámicas de trabajo en la postpandemia, uno de los hallazgos más destacados es que sólo 66% de las empresas respetaba el derecho a la desconexión digital. También se detectó que para 4 de cada 10 trabajadores la jornada se había extendido, el segundo motivo por el cual se percibía que el tiempo laboral aumentó era por la comunicación “a todas horas” de los jefes.