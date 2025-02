“Estaré pendiente”: 63% toma vacaciones... pero sigue trabajando

Tomar vacaciones no siempre se traduce en un descanso del trabajo, hay una serie de hábitos, como contestar correos electrónicos o participar en reuniones virtuales, que impiden una desconexión real del entorno laboral. A decir de especialistas, darse un respiro del trabajo es una corresponsabilidad entre empresas, líderes y colaboradores.

De acuerdo con la última encuesta Work in Progress de Buk, el 63% de los trabajadores mexicanos que tomó vacaciones realizó alguna actividad laboral durante esos días. “Existe una tendencia por no desconectarse laboralmente en vacaciones”, puntualiza la plataforma en el reporte.

“La centralización del trabajo en dispositivos electrónicos ha dificultado la desconexión del trabajo, te llegan las notificaciones y aunque estás de vacaciones, por inercia, responsabilidad o adicción al trabajo, comenzamos a contestar, a revisar y en ese momento, aunque estés en una playa, tu mente ya está en el trabajo”, dice Ivonne Borden, fundadora de la firma Agregando Valor.

Según la encuesta, los hábitos más comunes de los mexicanos en días de descanso son: estar atento y responder por canales informales, revisar y contestar el correo electrónico, comunicación por canales formales, realizar seguimiento en tareas, ponerse al corriente con pendientes laborales, capacitarse en una temática del trabajo y participar en reuniones virtuales.

“Hay un proceso de desapego no saludable, la culpabilidad sobre lo que pasa cuando alguien más hace el trabajo, y a nivel personal tiene que ver con la dificultad de poner límites entre la vida y el trabajo. Le damos tanto peso al trabajo que cuando no realizamos las actividades, pareciera que no tenemos valor”, expone Nefris Ventura, cofundadora de la firma Más Humanos.

Las especialistas coinciden en que en el país todavía hay una cultura laboral arraigada que valora el tiempo que se dedica al trabajo más allá de los resultados, esta forma de percibir el desempeño es uno de los factores que influyen en la baja desconexión aún en días libres.

“La falta de políticas de desconexión deja abierta la posibilidad de que jefes o incluso compañeros de trabajo envíen mensajes a destiempo o en días de descanso, porque cuando no hay políticas escritas, es un mundo de nadie”, apunta Ivonne Borden.

Por su parte, Nefris Ventura señala que en ocasiones las vacaciones generan culpa porque desde un enfoque laboral, no se está haciendo nada. “A veces nadie nos molesta en vacaciones, pero nosotros mismos enviamos mensajes para saber si todo está bien y una vez que nos confirman que todo va en orden, regresa la paz. Y así nos sentimos que seguimos siendo parte de algo”.

La desconexión es sólo uno de los retos en torno al descanso. De acuerdo con la encuesta de Buk, en el último año los trabajadores en México disfrutaron en promedio sólo cuatro días de vacaciones.

Sin embargo, a mayores días de vacaciones hay menos trabajadores que reportan estrés laboral. Por ejemplo, de las personas que se tomaron cinco o menos días de descanso del trabajo, el 59% afirma sentirse estresadas, esa proporción disminuye a 36% entre quienes descansaron de 11 a 15 días, según los hallazgos de la plataforma.

“El que se mantiene conectado pareciera ser el más aplicado, lo vemos como algo virtuoso. Tenemos esa idea de sacrificar el tiempo personal para estar enfocados en el trabajo, y mientras esa idea exista, estaremos preocupados por estar ocupados, en lugar de dar resultados”, puntualiza Ivonne Borden.

Desconexión del trabajo: ¿De quién depende?

A decir de las especialistas, la desconexión real del trabajo es un asunto de corresponsabilidad; es decir, depende tanto de las empresas, los líderes y el propio trabajador. Y es importante abordarlo porque la falta de descanso tiene un vínculo con la productividad.

Para Nefris Ventura, en muchas ocasiones las empresas ofrecen beneficios que promueven el balance vida-trabajo, pero los colaboradores no los aprovechan. En ese sentido, es importante estar consciente que el trabajo es un medio, pero no el fin.

“Es un medio para relacionarnos, para tener un ingreso, para conectar con un propósito, entre otras cosas, pero también hay que reconocer que fuera del trabajo hay cosas que nos generan satisfacción, la vida no es de extremos”, apunta la especialista.

Por el lado de las compañías, comparte Ivonne Borden, es posible implementar acciones como suspender la participación en chats de trabajo y uso de correo electrónico durante vacaciones. Pero muchas veces el reto es a nivel de liderazgo y confianza en los equipos.

“El control en los equipos de liderazgo es lo que más limita la desconexión en vacaciones. La mayoría de las empresas han heredado el modelo de liderazgo que se asume que los jefes son los únicos que pueden resolver, hay que trabajar en esos paradigmas para aspirar al descanso, algo que es muy necesario”, dice.