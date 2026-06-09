Condiciones inseguras encabezan los motivos de renuncia en México: INEGI

Las condiciones de trabajo que implican riesgos para la salud son el principal motivo de renuncia en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Este motivo de abandono de trabajo supera razones como la búsqueda de mejora salarial o los conflictos con superiores.

En el primer trimestre del 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), renunciaron 660,914 personas a su empleo. El 17.4% de estos abandonos de trabajo se vinculó con el deterioro de las condiciones laborales que representara riesgos para la salud. Este fue el motivo que más impulsó a los trabajadores a salir de las empresas.

A partir del 2012 se observó un cambio importante en las renuncias por condiciones de trabajo riesgosas, pasaron de abarcar el 13.3% al 16.8% de los eventos de abandono de empleo, desde entonces, la proporción de personas que deja voluntariamente sus trabajos por esta situación se ha mantenido constante.

Este año el segundo motivo de renuncia más común fue por continuar estudiando, el 15.1% se relacionó con esta razón y en la tercera posición se ubicó la búsqueda de mejora salarial con un 14.2% de las salidas voluntarias.

Los riesgos para la salud, el deseo por continuar formándose y el ingreso en conjunto engloban casi el 47% de todas las renuncias registradas en el primer trimestre del año.

Los datos oficiales reflejan una nueva realidad en las prioridades de las personas y las expectativas en torno al trabajo. El salario ya no es el único factor decisivo para mantenerse en una empresa.

De acuerdo con el informe de La nueva era de los sistemas de gestión del talento de LHH, los tres aspectos que más influyen en las renuncias son: inconformidad con la remuneración, el deseo de un mejor balance vida-trabajo y el sentimiento de que no hay progreso en la carrera profesional.

“Hoy en día, los trabajadores están reequilibrando su ambición con un profundo deseo de estabilidad. Por primera vez en tres años, el salario y el equilibrio entre la vida laboral y personal son factores determinantes en las decisiones de los trabajadores sobre si permanecer o dejar un empleo”, se destaca en el estudio.

En el tema salarial, aunque no es el primer motivo de renuncia, según los datos del INEGI, sí es la categoría que más creció entre el primer trimestre del 2026 y el mismo periodo del 2025. En un año aumentó 15% el universo de personas que dejó un trabajo por una mejora salarial.

Este crecimiento coincide con un año complicado en incrementos salariales. La Guía Salarial 2026 de Michael Page muestra que sólo 62% de las empresas tiene la certeza de que otorgará aumentos salariales este año, pero el año pasado ese universo era de 78 por ciento.

De las compañías que sí consideran ajustes a las remuneraciones, el 65% prevé alzas de entre 1% y 5%, cercanos al crecimiento de la inflación.

Jefes y cuidados, otros motivos de renuncia

Exceptuando las renuncias por razones de pensión o jubilación, los otros dos motivos que integran el top cinco de salidas voluntarias son por matrimonio o embarazo, con 93,289 casos en el primer trimestre del año; y los conflictos con jefes, con 52,407 eventos de abandono de empleo.

En ambos casos, reflejan deficiencias en el mercado laboral. Por un lado, la falta de flexibilidad y políticas de balance vida-trabajo para que las personas, principalmente mujeres, permanezcan en el empleo.

Según la encuesta Empresas que Cuidan: Panorama de las políticas de apoyo a la familia en el sector empresarial mexicano de la Red CCE por la Primera Infancia, 27% de las empresas no tienen claridad sobre cuántas personas en su plantilla tienen responsabilidades de cuidado de hijas e hijos pequeños. “Sin conocer quiénes ejercen las labores de cuidado, resulta difícil diseñar políticas efectivas de conciliación trabajo y familia”, destaca el informe.

Sobre los jefes como factor de renuncia en México también hay evidencia. El reporte People Risk 2026 de Marsh evidencia que las habilidades de liderazgo inadecuadas son el cuarto riesgo vinculado con el talento que más agobia a los directivos de Recursos Humanos en el país. Sólo por detrás de otras amenazas como las barreras mentales para la adopción de la IA, el deterioro de la salud física y el aumento de costos de beneficios.

Sin embargo, las habilidades inadecuadas de liderazgo no figuran entre el top 10 de factores más preocupantes en la región de Latinoamérica y tampoco a nivel global, México es una de las pocas economías que lo integra entre las principales cinco amenazas relacionadas con el talento.