Chile y Uruguay avanzan en cooperación para la lucha contra el narco

Los presidentes de Uruguay y Chile discutieron este miércoles sobre mecanismos de cooperación binacional para luchar contra el "flagelo" del crimen organizado.

El presidente chileno, José Antonio Kast, y su par urugayo, Yamandú Orsi, destacaron que a lo largo de la historia ambos países han priorizado la cooperación sobre la afinidad política. Los mandatarios se reunieron durante una hora en Montevideo, después de participar el martes en la cumbre de presidentes del Mercosur en Asunción (Paraguay).

Orsi adelantó que "en los próximos meses" Uruguay firmaría un acuerdo de seguridad.

"Nos alegramos mucho que tanto Paraguay como Uruguay se puedan sumar a este acuerdo (...) porque el crimen organizado puede ser extirpado de una nación, pero necesita las mismas normas en todas las naciones para poder terminar con ese flagelo" dijo Kast, en un escueto mensaje conjunto a la prensa, sin aceptar preguntas.

José Antonio Kast ganó la presidencia con la promesa de combatir la delincuencia, en medio de un aumento en los asesinatos y secuestros en Chile con la llegada del Tren de Aragua.

En Chile, la tasa de homicidios fue de 5.4 por cada 100,000 habitantes en 2025, el doble que hace una década, pero muy inferior a las cifras que registra Uruguay, de 10.3, según datos oficiales.

Al diálogo entre ambos sobre seguridad se sumaron otros temas de coyuntura, como la expansión económica. También se firmó un acuerdo sobre escuelas diplomáticas y otro de firma digital.

El jueves Kast cerrará su primera visita a Uruguay con un encuentro con empresarios.

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