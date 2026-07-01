Reino Unido emite alerta para quienes planean acudir al juego México vs. Inglaterra en CDMX

El gobierno de Reino Unido emitió alertas y recomendaciones de viaje para sus connacionales que planean visitar México con motivo del partido mundialista de octavos de final entre la Selección Mexicana e Inglaterra que se realizará el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Azteca.

En un comunicado difundido por la embajada de Reino Unido en México, las autoridades británicas informaron a sus ciudadanos sobre tres fallecimientos registrados (que posteriormente se confirmaría una muerte más) durante la madrugada del miércoles 1 de julio en el marco de los festejos realizados en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia tras el triunfo del Tri ante Ecuador.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo (FCDO, por su sigla en inglés) también advirtió a sus ciudadanos sobre el aumento de reportes de robo de teléfonos móviles y de casos de venta de bebidas adulteradas.

Ante ello, el FCDO recomendó a sus ciudadanos británicos extremar precauciones en zonas concurridas y vigilar sus pertenencias personales.

También explicó que si algún fanático desea viajar a Estados Unidos tras su visita a México, deben cuidar su documentación, ya que en caso de extravío o robo de un pasaporte, no se podrá utilizar el documento de viaje de emergencia expedido por la Embajada británica para acceder a territorio estadounidense desde México.

Alertas y recomendaciones de viaje a diversas entidades federativas de México

La Cancillería británica también recomendó evitar viajar a algunos destinos, a menos que sea un caso "esencial", como las ciudades de Tijuana y Tecate en Baja California.

Además, el ministerio británico también mantiene la recomendación de no viajar a entidades federativas como Chihuahua (excepto la ciudad de Chihuahua, el recorrido del tren Chepe y los pueblos aledaños a las Barrancas del Cobre), Sinaloa (excepto los Mochis y Mazatlán), Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y Chiapas.

El ministerio británico advirtió a sus connacionales que su "seguro de viaje podría quedar invalidado si viaja en contra de las recomendaciones del FCDO".