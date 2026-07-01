Futuros del trigo y el maíz al alza tras el informe del USDA

Los futuros del trigo estadounidense subieron el miércoles, prolongando su repunte tras tocar mínimos de varios meses, mientras los operadores asimilaban unas estimaciones de superficie cultivada en Estados Unidos y Canadá inferiores a lo esperado, indicaron los analistas.

El maíz subió gracias a los datos favorables sobre las existencias trimestrales de Estados Unidos, y los futuros de la soya se fortalecieron ante el optimismo sobre su consumo, añadieron.

El contrato de trigo de septiembre de la Bolsa de Chicago (CBOT) subió 10.75 centavos, a 6 dólares por bushel, superando la resistencia técnica en sus promedios móviles de 20 y 200 días.

El contrato de maíz de diciembre, el más activo, subió 6.75 centavos a 4.4275 dólares por bushel, un día después de alcanzar un mínimo del contrato de 4.2575 dólares. Los contratos de soya de noviembre de Chicago subieron 6.5 centavos a 11.5025 dólares por bushel.

El trigo de la CBOT registró las mayores subidas en términos porcentuales, y el contrato de septiembre se recuperó tras el mínimo de cuatro meses y medio registrado el día anterior.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimó el martes que los agricultores estadounidenses sembraron 42.7 millones de acres de trigo para 2026, por debajo del rango de expectativas del mercado. El Gobierno prevé que la superficie total cosechada de trigo sea de 32.1 millones de acres, la cifra más baja desde 1877.

“Los productos agrícolas se mantienen en su mayoría en terreno positivo, impulsados al alza por el complejo del trigo tras las reducciones inesperadamente pronunciadas de la superficie cultivada registradas el martes, tanto en Estados Unidos como en Canadá”, escribió el analista de StoneX, Mike Castle, en una nota a sus clientes.

El martes, Statistics Canada estimó que las siembras de trigo en Canadá ascenderían a 25.3 millones de acres, 5.9% menos que en 2025 y por debajo de las previsiones del mercado.

En tanto, los fondos de materias primas mantienen una considerable posición corta neta en los futuros de trigo de la CBOT, lo que hace que el mercado sea propenso a repuntes por cobertura de posiciones cortas.

El maíz subió después de que el informe trimestral sobre existencias del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, según sus siglas en inglés), publicado el martes, situara las existencias de maíz al 1 de junio en 5,295 millones de bushels, debajo de la estimación más baja de las previsiones del mercado.