Bogotá adjudica contrato para provisión de autobuses eléctricos por 435.9 millones de dólares

TransMilenio, el sistema de transporte masivo de la ⁠capital colombiana, adjudicó el miércoles el contrato de concesión para la provisión de 269 buses 100% eléctricos ⁠y su infraestructura de recarga ⁠por 1.5 billones de pesos (435,9 millones de dólares), informó la empresa adscrita al Gobierno de Bogotá.

El consorcio Promesa de Sociedad Futura E-BRT Móvil Provisión S.A.S. ganó el proceso y, además de la provisión de buses articulados BYD BC18S02 Attivi-T y biarticulados BYD BC26S01 Attivi-T, diseñará, suministrará, instalará y mantendrá la infraestructura de recarga eléctrica.

"El proceso de licitación pública contó con la participación de tres oferentes, demostrando una excelente participación y un gran interés por el proceso", dijo un comunicado oficial. "El contrato contempla la provisión de 269 nuevos buses 100% eléctricos (157 articulados y 112 biarticulados) y su infraestructura de recarga".

TransMilenio es responsable de la gestión, organización y planeación del servicio integrado de transporte público ⁠urbano de pasajeros en Bogotá, la ⁠capital colombiana donde ⁠viven alrededor de ocho millones de habitantes, así como en ⁠su área de influencia.

El sistema cuenta con más de 114 kilómetros de vías exclusivas para buses, divididas en 11 troncales y 143 estaciones que se extienden por la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente.

Con la incorporación de los buses nuevos, la ⁠flota pasará de 2,203 a 2,472, un incremento del 12% en la oferta, precisó la empresa.

rrg