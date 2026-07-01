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Bogotá adjudica contrato para provisión de autobuses eléctricos por 435.9 millones de dólares
TransMilenio es responsable de la gestión, organización y planeación del servicio integrado de transporte público urbano de pasajeros en Bogotá, la capital colombiana donde viven alrededor de 8 millones de habitantes, así como en su área de influencia.
TransMilenio, el sistema de transporte masivo de la capital colombiana, adjudicó el miércoles el contrato de concesión para la provisión de 269 buses 100% eléctricos y su infraestructura de recarga por 1.5 billones de pesos (435,9 millones de dólares), informó la empresa adscrita al Gobierno de Bogotá.
El consorcio Promesa de Sociedad Futura E-BRT Móvil Provisión S.A.S. ganó el proceso y, además de la provisión de buses articulados BYD BC18S02 Attivi-T y biarticulados BYD BC26S01 Attivi-T, diseñará, suministrará, instalará y mantendrá la infraestructura de recarga eléctrica.
"El proceso de licitación pública contó con la participación de tres oferentes, demostrando una excelente participación y un gran interés por el proceso", dijo un comunicado oficial. "El contrato contempla la provisión de 269 nuevos buses 100% eléctricos (157 articulados y 112 biarticulados) y su infraestructura de recarga".
TransMilenio es responsable de la gestión, organización y planeación del servicio integrado de transporte público urbano de pasajeros en Bogotá, la capital colombiana donde viven alrededor de ocho millones de habitantes, así como en su área de influencia.
El sistema cuenta con más de 114 kilómetros de vías exclusivas para buses, divididas en 11 troncales y 143 estaciones que se extienden por la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente.
Con la incorporación de los buses nuevos, la flota pasará de 2,203 a 2,472, un incremento del 12% en la oferta, precisó la empresa.
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