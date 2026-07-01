Mundial 2026: EU derrota 2-0 a Bosnia y se enfrentará contra Bélgica en los octavos de final

Estados Unidos derrotó este miércoles 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Levi's Stadium de Santa Clara y se clasificó a los octavos de final del Mundial de 2026, donde se citará con Bélgica, aunque sin su delantero estrella Foralin Balogun.

El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, que sigue invicto en el torneo, se fue arriba con gol de Balogun antes del descanso (45') y luego selló la victoria con un bello tiro libre de Malik Tillman (82').

Sin Balogun, expulsado al minuto 64, el Team USA se enfrentará el lunes en Seattle a Bélgica, que este mismo miércoles remontó para eliminar 3-2 a Senegal en la prórroga.

Empujado por su público en el coqueto estadio del área de la Bahía de San Francisco, que acogió su último partido como sede del Mundial, el Team USA impuso desde el inicio un ritmo intenso ante una Bosnia que apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas.

Christian Pulisic, recuperado de las molestias musculares que limitaron su participación durante la fase de grupos, volvió a asumir el liderazgo ofensivo del equipo de Pochettino, que dejó excelentes sensaciones en la fase de grupos.

La alegría para Balogun, goleador del Team USA con tres tantos en el torneo, se aguó al minuto 64, cuando fue expulsado a instancias del VAR luego de una plancha involuntaria sobre Tarik Muharemović, mientras ambos disputaban una pelota dividida.

El atacante se perderá la batalla de octavos el lunes en Seattle, donde aguarda Bélgica, que horas antes protagonizó una de las mayores remontadas del torneo al levantar un 0-2 frente a Senegal y sellar su clasificación (3-2) con un penal transformado por el capitán Youri Tielemans al final de la prórroga.

Alineaciones de Estados Unidos y Bosnia Herzegovina:

Estados Unidos: Matt Freese - Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream (cap), Antonee Robinson - Sergiño Dest (Sebastian Berhalter 87) - Malik Tillman, Weston McKennie (Giovanni Reyna 90+5), Tyler Adams, Christian Pulisic (Ricardo Pepi 88) - Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.