Acciones de Meta se dispararon casi 9%

Las acciones de Meta Platforms, la empresa propietaria de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, subieron 8.91% a 612.91 dólares en el Nasdaq el miércoles, luego de que reportes indicaran que la compañía alista el lanzamiento de una oferta de servicios informáticos en la nube.

La compañía fundada por Mark Zuckerberg pretende crear un negocio de infraestructura en la nube que venderá acceso a potencia de cálculo y modelos de inteligencia artificial para competir con servicios como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud.

Según el portal Yahoo Fiannce, Meta está creando una unidad de negocio especializada para generar ingresos a partir del excedente de infraestructura de IA. Esta iniciativa podría incluir ofrecer a los clientes acceso a modelos de IA que se ejecutan en la plataforma informática de Meta, una estrategia similar a los servicios que ofrecen los principales proveedores de servicios en la nube.

Meta ya había indicado que estaba evaluando formas de comercializar la capacidad de IA no utilizada. En la junta de accionistas de la compañía celebrada en mayo, el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, afirmó que se estaba considerando la venta del exceso de capacidad de procesamiento, aunque señaló que la compañía seguía esperando utilizar gran parte de su infraestructura internamente.

Para los analistas esta decisión es importante, ya que Meta ha aumentado su previsión de gastos de capital para 2026 a entre 125,000 y 145,000 millones de dólares, lo que convierte la rentabilidad de la IA en un factor clave para su valoración.

Dado que la iniciativa en la nube aún está en desarrollo, los inversionistas necesitarán más pruebas antes de considerarla una línea de negocio significativa.

Las acciones de las denominadas empresas de “neocloud”, Nebius Group y CoreWeave, se desplomaron hasta liderar las pérdidas en el Nasdaq 100 tras la noticia, cayendo alrededor del 17 y 14%, respectivamente.