Industria de autopartes respalda estrategia de la Secretaría de Economía en la revisión del T-MEC

La industria de autopartes en México respaldó la estrategia de la Secretaría de Economía en la revisión del T-MEC para dar certidumbre jurídica y comercial en Norteamérica.

La Industria Nacional de Autopartes (INA) advirtió que las revisiones del tratado no deben limitarse a una simple actualización de reglas, por lo que apostó por una política industrial regional.

Para el sector mexicano que provee en más de 43% partes y componentes automotrices al mercado estadounidense, el momento actual representa una “oportunidad histórica” para evolucionar desde una agenda meramente comercial hacia una verdadera política industrial de Norteamérica.

La INA cerró filas con la Secretaría de Economía tras concluir la Reunión de la Comisión de Libre Comercio y la Revisión Conjunta (Joint Review) del T-MEC con el firme objetivo de mantener la certidumbre.

Argumentó que el T-MEC es una historia de éxito compartida para toda la industria automotriz regional, con miles de millones de dólares invertidos y la creación de cientos de miles de empleos de manufactura desde su entrada en vigor.

Las revisiones del tratado no deben entenderse únicamente como un mecanismo de actualización, sino como una oportunidad histórica para transitar de una agenda puramente comercial hacia una política industrial regional que preserve la alianza trilateral, fortalezca el trato preferencial aplicable a los bienes originarios y asegure la continuidad de las condiciones operativas que requiere el sector para seguir prosperando.

Tras darse a conocer las posturas oficiales de los tres gobiernos, la INA confirmó que activará un esquema de seguimiento técnico coordinado con las autoridades federales, priorizando los siguientes pilares de competitividad: revisiones periódicas para dar certidumbre, con un esquema de evaluación constante durante los próximos años para garantizar la vigencia del tratado y blindar las inversiones a largo plazo.

El sector privado ya se prepara para el próximo encuentro técnico formal, del 20 de julio, donde se instalarán mesas de análisis profundo con las delegaciones de EU y Canadá para mitigar cualquier espacio de incertidumbre para los inversionistas.

La industria empujará avances sustanciales en los próximos meses enfocados en el fortalecimiento y la resiliencia de las cadenas de suministro. Así como la modernización de las reglas de origen para no perder competitividad manufacturera.Con más de 700 plantas manufactureras establecidas en el país —las cuales generan cerca del 90% de la producción nacional de autopartes—, la INA se posiciona una vez más como el pilar fundamental para defender la competitividad, la innovación y la integración productiva de México en el mercado norteamericano.