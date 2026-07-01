La Secretaría de Turismo intervendrá canchas de fútbol en Pueblos Mágicos

La Secretaría de Turismo alista la contratación del servicio integral para la intervención de canchas de fútbol en 35 Pueblos Mágicos, como parte del programa Mundial Social 2026. Las empresas que fueron invitadas (los nombres aún no se conocen) deberán presentar sus ofertas técnicas y económicas el próximo seis de julio.

“La dependencia está construyendo un esquema complementario que apuesta por la activación comunitaria en colonias y municipios, la descentralización de la experiencia turística y las microintervenciones urbanas (como la pinta de canchas). Siendo éstas en conjunto una acción estratégica de intervención y embellecimiento de canchas de futbol”, se informó.

Adicionalmente, la dependencia ayudará a impulsar la cohesión social y generar espacios dignos, seguros y accesibles para la convivencia, la activación física y la apropiación del espacio público por parte de niñas, niños, jóvenes y familias.

La convocatoria del concurso se difundió esta semana, a pesar de que tiene fecha del 29 de junio de 2026, es decir, 18 días después de que inició el torneo de fútbol.

Sobre los recursos requeridos, se detalló: La Secretaría cuenta con la solicitud/modificación de suficiencia presupuestaria con número de reserva: 00243, de fecha 11 de mayo de 2026, para llevar a cabo la contratación, con una vigencia del día hábil siguiente del fallo y hasta el 30 de septiembre de 2026.

Entre los Pueblos Mágicos en donde se realizarán las intervenciones (elegidos de un total de 177) están: Tlaxco, Pátzcuaro, Comala, Palenque, Valladolid, Huauchinango, Jalpan de Serra, Zihuatanejo, Mineral del Chico, Real de Catorce, Cozumel, Tequila, Tepoztlán y San Pedro y San Pablo Teposcolula.

La relevancia de estos destinos está escrita en el Programa Sectorial de Turismo de la actual administración: El turismo es una de las principales fuentes de ingreso en los Pueblos Mágicos. Si pierden atractivo o calidad, la afluencia de turistas, el gasto turístico y la actividad para los emprendedores locales se reducen. Esto conlleva una pérdida de oportunidades de desarrollo social y económico, con menor generación de empleo, disminución de inversiones e ingresos para los negocios familiares.

Intervención en la cancha

La participación que tiene la secretaría a cargo de Josefina Rodríguez en el contexto del Mundial Social 2026, impulsada por el Gobierno de México, es porque se desea ampliar la huella positiva del evento deportivo internacional más relevante del mundo, más allá de las ciudades sede como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que cuentan con sus propias fortalezas de mejora de infraestructura y promoción turística.

Las intervenciones que se harán en las canchas van a contribuir para “embellecer la imagen urbana y el entorno comunitario, elevando la competitividad turística de los destinos al ofrecer espacios públicos de calidad que enriquecen la experiencia del visitante. Así, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, estas acciones permiten posicionar a México como un país que no solo es sede de grandes eventos, sino que también promueve un modelo de turismo social incluyente”.

Una vez que se haya intervenido y mejorado la infraestructura de las canchas elegidas (con la entrega de sus respectivas evidencias), en cada una de ellas se pintará el logotipo oficial del Mundial Social.