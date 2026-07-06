Fabricante china, Yadea, proyecta instalar más de 1,000 puntos de venta en México al finalizar 2026

Después de poner en operaciones su planta de ensamble de motocicletas en México, Yadea, empresa china considerada como la mayor fabricante en el mundo de vehículos de dos ruedas, proyecta alcanzar más de 1,000 puntos de venta en todo el territorio mexicano al finalizar el 2026.

Yadea opera su planta de manufactura en Ocoyoacac, Estado de México, con el objetivo de abastecer la demanda de movilidad en América del Norte, América Latina y el Caribe, pero acelera su presencia en el mercado doméstico para contar con una cobertura total de ventas y servicios.

La expansión de las operaciones y el desarrollo de nuevos canales comerciales proyectan que, para finales de 2026, la plantilla de personal directo en la planta superará las 200 personas, informó la empresa china a través de un comunicado.

Asimismo, la actividad genera empleos indirectos en los sectores proveedores y de distribución (upstream y downstream), requiriendo capacitación técnica en el rubro de energías renovables.

Desde la perspectiva logística, la producción local elimina los procesos de envío transfronterizo, lo que reduce los tiempos de entrega de vehículos y refacciones, además de modificar la gestión de los servicios de postventa en el mercado nacional.

Proyecciones para el cierre de 2026

El plan de desarrollo de la compañía en México contempla los siguientes puntos para el término del año 2026. Entre ellos el establecimiento de convenios institucionales con centros educativos locales para la formación de técnicos en tecnologías limpias.

Además del incremento en el porcentaje de proveeduría de componentes de origen nacional. Y la expansión de la red comercial para alcanzar más de 1,000 puntos de venta y servicios en el territorio mexicano.

“La planta de Ocoyoacac no es simplemente un centro de producción; es el motor con el que Yadea lidera el camino hacia un futuro de movilidad urbana más limpia, eficiente y sostenible, demostrando que México es el corazón de su estrategia regional”, aseveró Yadea.

Para su planta en Ocoyoacac, la empresa china hizo una inversión de 80 millones de dólares a tres años, y se espera que sea la planta más grande de América del Norte de Yadea, con una producción de hasta medio millón de unidades por año a partir de 2026.

También, se espera que la planta genere hasta mil empleos en sus primeros tres años, así como fortalecer las cadenas de suministro y fomentar el desarrollo industrial.

Esta instalación corresponde a la décima base de producción global de la corporación y la primera de su tipo ubicada fuera del continente asiático.