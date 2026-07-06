¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026 y qué estados adelantan vacaciones?

La espera casi termina. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en poco más de una semana los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) le dirán adiós a las aulas para disfrutar del fin del ciclo escolar 2025-2026.

De forma oficial, las clases concluirán el próximo miércoles 15 de julio. A partir del día siguiente, el jueves 16 de julio, iniciará formalmente el receso escolar de verano.

¿Cuándo será el regreso a clases para el ciclo 2026-2027?

Aunque la SEP aún no ha publicado el calendario oficial definitivo para el próximo periodo, en una publicación emitida en mayo adelantó que la fecha prevista para el inicio del ciclo escolar 2026-2027 será el lunes 31 de agosto de 2026. Con esto, los alumnos gozarán de un mes y medio de vacaciones.

¿Qué estados adelantaron el fin de clases?

Aunque la fecha oficial de la SEP es a mediados de julio, diversas entidades del país decidieron adelantar el cierre de actividades, principalmente para proteger a los estudiantes de las altas temperaturas o por ajustes locales. Así quedó el mapa de salidas:

Estados que ya terminaron clases:

Chihuahua : 19 de junio (fin de clases presenciales y el 6 de julio se finalizó oficialmente el ciclo).

: 19 de junio (fin de clases presenciales y el 6 de julio se finalizó oficialmente el ciclo). Sinaloa : 19 de junio (último día de clases regulares).

: 19 de junio (último día de clases regulares). Colima : 25 de junio.

: 25 de junio. Yucatán : 26 de junio.

: 26 de junio. San Luis Potosí : 26 de junio (aplicó para las regiones Huasteca y Media debido al calor).

: 26 de junio (aplicó para las regiones Huasteca y Media debido al calor). Tlaxcala : 30 de junio (conclusión de clases presenciales).

: 30 de junio (conclusión de clases presenciales). Baja California: Viernes 3 de julio.

Estados con cierres en los próximos días:

Nuevo León : Miércoles 8 de julio.

: Miércoles 8 de julio. Tamaulipas : Viernes 10 de julio.

: Viernes 10 de julio. Guanajuato: Viernes 10 de julio.

Para el resto de las entidades de la República, el último día de actividades escolares se mantendrá sin cambios hasta el próximo 15 de julio.