¿Tu scooter eléctrico deberá llevar placas? Entra en vigor la regulación en CDMX a partir del 1 de julio

A partir del 1 de julio entrará en vigor el nuevo esquema de regulación para los vehículos eléctricos motorizados en la Ciudad de México. La medida obligará a determinados scooters, motocicletas y bicicletas eléctricas a contar con placas, tarjeta de circulación, licencia de conducir y casco, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación de este tipo de unidades.

Aunque el registro iniciará desde esa fecha, las autoridades contemplan un periodo de adaptación antes de aplicar sanciones económicas.

¿Qué vehículos deberán portar placas?

La nueva regulación aplica a los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), es decir, aquellos que:

Alcanzan una velocidad superior a 25 kilómetros por hora.

Tienen motores con una potencia de más de 250 watts y hasta un kilowatt.

Estos vehículos deberán contar con:

Placas y tarjeta de circulación.

Licencia de conducir.

Distintivo de movilidad eléctrica.

Casco y equipo de seguridad visible.

Los VEMEPE se dividirán en dos categorías:

Tipo A : peso menor a 35 kilogramos.

: peso menor a 35 kilogramos. Tipo B: peso de 35 hasta 350 kilogramos.

¿Qué vehículos quedan exentos?

Las bicicletas eléctricas ligeras o de asistencia que no superen los 25 km/h ni pesen más de 35 kilogramos serán clasificadas como Vehículos Eléctricos Personales (VEP).

Estos no deberán emplacarse, aunque sí tendrán que portar un distintivo de movilidad eléctrica y podrán circular por las ciclovías.

¿Cuándo inicia el registro?

El proceso de emplacamiento comenzará el 1 de julio. Los vehículos nuevos deberán salir de la agencia ya emplacados. Los que actualmente circulan tendrán un periodo de regularización hasta el 20 de noviembre para realizar el trámite.

¿Cuánto cuesta emplacar un scooter o moto eléctrica?

La matrícula tendrá un costo de 709 pesos, independientemente de si corresponde a la categoría Tipo A o Tipo B.

Además, quienes no cuenten con licencia para motocicleta deberán tramitar una:

Licencia A1: 572 pesos.

Licencia A2: 1,142 pesos.

Las personas con licencia permanente o una licencia tipo A vigente podrán actualizarla cuando corresponda su renovación.

¿Cuándo comenzarán las multas?

La Secretaría de Movilidad informó que durante los primeros meses se privilegiará la regularización de los usuarios. En septiembre iniciarán operativos y sanciones para quienes no porten placas o distintivo.

A partir del 20 de noviembre, una vez concluido el periodo de adaptación, la aplicación de multas será general para quienes incumplan la normativa.

¿De cuánto serán las multas?

Las sanciones oscilarán entre 10 y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la infracción acumulada.

Las multas podrán imponerse por:

Circular sin placas.

No registrar el vehículo.

Conducir sin licencia cuando sea obligatoria.

Invadir banquetas o ciclovías.

Incumplir otras disposiciones del Reglamento de Tránsito.

Los montos pueden alcanzar aproximadamente 2,350 pesos en los casos con mayor número de infracciones.

¿Por qué se implementa esta regulación?

El Gobierno de la Ciudad de México sostiene que la medida no tiene un objetivo recaudatorio, sino de seguridad vial.

De acuerdo con el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, el crecimiento acelerado del uso de scooters y motocicletas eléctricas hizo necesario establecer reglas claras para proteger tanto a sus conductores como a peatones, ciclistas y automovilistas.

Con este esquema, los vehículos eléctricos con características similares a una motocicleta quedarán sujetos a obligaciones y responsabilidades equivalentes, mientras que las bicicletas eléctricas de menor potencia seguirán operando bajo un régimen distinto.

Regresan los scooters a la CDMX por el Mundial 2026

Tras más de seis años fuera de circulación, los scooters eléctricos de renta regresaron a la Ciudad de México como parte de un plan piloto de la Secretaría de Movilidad (Semovi) para facilitar los traslados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El programa busca resolver la llamada “última milla”, es decir, el tramo final que recorren los aficionados para llegar al Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) cuando la zona presenta alta congestión vehicular.

La prueba opera con una flota de 500 scooters de la empresa Whoosh Latinoamérica y funciona mediante una aplicación móvil. Durante el partido inaugural se realizaron 378 viajes, mientras las autoridades evalúan si el servicio podría mantenerse una vez concluido el Mundial.