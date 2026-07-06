Peso mexicano avanza frente al dólar a la espera de minutas de la Fed y del Banxico

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la primera sesión de esta semana. La divisa local avanzó, revirtiendo la caída de la apertura, en el regreso del volumen a los mercados tras un feriado en Estados Unidos, a la espera de información clave de política monetaria.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.3874 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.4774 unidades el viernes, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una ganancia de 9 centavos, equivalentes a 0.51 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.4997 unidades y un nivel mínimo de 17.3748. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, subía 0.02% a 100.85 puntos.

El peso mexicano perdió terreno levemente por la mañana, pero la caída se revirtió a medida que se recuperaba el volumen de negociación y los operadores incorporaban en el panorama las cifras laborales más débiles de Estados Unidos, a la espera de información clave.

"El tipo de cambio comienza la semana con una narrativa positiva, operando hasta en 17.37 tras haber tocado 17.50 en la apertura. Se percibe un mayor apetito de riesgo por parte de las mesas de operación", destacó Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiero.

Mercado espera minutas

A mediados de la semana se espera la publicación de las actas de las más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que serán fundamentales tras la moderación de las expectativas de aumentos de tasas. El Banxico también publicará sus actas, el jueves.

"En el caso de la Reserva Federal, evaluaremos la discusión sobre el balance de riesgos para el empleo y la inflación tras el tono relativamente hawkish del nuevo presidente, Kevin Warsh, en la conferencia de prensa", explicaron los analistas de Grupo Financiero Banorte.

Sobre las minutas del Banxico, explicaron que la clave estará el sesgo relativo de cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno. Además, en México se espera el dato de inflación de junio, que estimaron en -0.16% mensual, 3.48% anual, y en 0.36% la subyacente.