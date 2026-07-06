Wall Street avanza tras fin de semana largo por impulso del sector tecnológico

Los tres principales índices de Wall Street subieron en la primera jornada de la semana. Las referencias estadounidenses avanzaron tras un fin de semana largo, ante un mayor apetito por riesgo en el mercado que dio impulso al sector de tecnologías de la información.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.29% a 53,055.91 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, ganó 0.72% a 7,537.43 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico ganó 1.12% a 26,121.16.

Tras el fin de semana largo por el Día de la Independencia, los inversionistas mostraron apetito por riesgo, principalmente en el sector tecnológico. El comportamiento comprador se presentó tras unas cifras laborales estadounidenses débiles publicadas la semana pasada.

Los datos de nóminas no agrícolas moderaron las apuestas por alzas de tasas de interés y hoy las empresas tecnológicas, sensibles a entornos de tasas altas, lideraron las subidas. El índice SOX de semiconductores de Filadelfia registró una ganancia de 2.17 por ciento.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con pérdidas, aunque el avance del sector de tecnologías de la información (+1.34%) compensó las caídas. Los descenso fueron encabezados por cuidado de la salud (-1.17%) y las empresas de servicios públicos.