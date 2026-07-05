Prevén cierre de agencias de autos chinos

Tras un desembarco agresivo y la aceleración de ventas que inundó al mercado mexicano, las marcas chinas han llegado a un punto de inflexión al cierre del primer semestre de 2026, que conllevará al cierre de agencias de autos chinas en los próximos meses para hacer frente a la supervivencia en el largo plazo, proyectó Eric Ramírez, director general de Urban Science Latam.

En su afán por competir hombro a hombro con gigantes establecidos como Chevrolet o Nissan, las marcas chinas abrieron puntos de venta a un ritmo frenético. Hasta mediados del 2026, de las casi 3,000 agencias que existen en la República Mexicana, cerca de 400 pertenecen a marcas chinas.

La apuesta de las automotrices chinas por el mercado mexicano es fuerte, de “echar raíces” y consolidarse, tan es así que ya se proyecta ensamblar autos desde el territorio mexicano, dijo Eric Ramírez durante un taller periodístico realizado por la AMDA.

Precisó que el promedio de venta de la industria total es de 40 autos por mes por agencia; lo que contrasta, con la venta de las marcas chinas que es de 22 autos por mes por agencia.

Para el especialista automotriz, vender prácticamente la mitad del estándar de la industria vuelve los pisos de exhibición insostenibles a largo plazo. Los inversionistas locales no operan por pasatiempo; necesitan pagar rentas, nóminas y prestaciones.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), los grupos distribuidores locales han invertido más de 30,000 millones de pesos para abrir 500 agencias, y ahora más del 60% de estas marcas operan a través de subsidiarias directas.

Las marcas han optado por agresivas estrategias de expansión para ganar terreno, aunque el escenario presenta desafíos por la fuerte competencia y las políticas comerciales de Norteamérica.

MG Motor, JAC, Geely, Changan y Great Wall Motor son las marcas preferidas, ya que en conjunto concentraron 91% de las ventas de autos chinos vendidos en el país durante el año pasado con un total de 130,684 unidades, de acuerdo con AMDA.

Aunque también MG posee el mayor numero de puntos de venta con 99, seguido de BYD con 80 (pese a no reportar cifras); JAC con 60 y 58 de Great Wall Motors. Chirey, Omoda y Jaecoo poseen 50 y Geely con más de 40.

Si bien las automotrices chinas siguen ganando mercado en cuanto a la comercialización, pese a la imposición de aranceles de 50% en México, la competencia no ha sido suficiente para soportar el porcentaje de ventas por mes.

El directivo de la consultoría Urban Science confirmó que existe un desequilibrio entre el número de puntos de venta y el volumen comercializado, lo cual anticipa un proceso de depuración y consolidación en el corto plazo.

La industria automotriz “no es una carrera de 100 metros; es un maratón”. La euforia de las ventas iniciales está dando paso a la madurez del mercado, donde la supervivencia a largo plazo exige algo más: requiere infraestructura, transparencia y, sobre todo, rentabilidad.

Desde la consultoría Urban Science Latam confirman que existe un desequilibrio entre el número de puntos de venta y el volumen comercializado en las agencias de marcas chinas de autos, lo cual anticipa un proceso de depuración y consolidación en el corto plazo.