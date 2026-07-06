Toyota mudará parte de su producción de México a Estados Unidos y anuncia inversiones en Texas

Como parte de los compromisos de inversión con el presidente Donald Trump y el impacto arancelario, Toyota Motor de Norteamérica confirmó que trasladará la producción de la pick up Tacoma que realiza la japonesa en una de las fábricas en México.

La automotriz japonesa anunció este lunes que inyectará 3,600 millones de dólares en su planta de San Antonio, Texas para ampliar la manufactura en Estados Unidos, que incluye la construcción de una segunda línea de montaje de vehículos.

A través de un comunicado, Toyota global precisó que “la producción de vehículos Tacoma que actualmente se realiza en la planta de Baja California, México, se trasladará a la planta de San Antonio en un plazo aproximado de cuatro años”.

La Toyota Tacoma es el segundo vehículo producido en México más exportado por la industria automotriz con 24,558 unidades enviadas hasta mayo del 2026.

La japonesa suma dos décadas de la fabricación de Tacoma en su planta de Baja California.

Desde el 2024, Toyota produce Tacoma nueva generación en sus dos plantas en México (Guanajuato y Baja California) de manera exclusiva para el mundo.

Tacoma se producía en la planta de Texas, y era un plan compartido con México en Baja California, pero ante los movimientos de ensamble de que México ya no haría el Corolla, sedan, se optó por traer toda la manufactura de Tacoma, incluida la versión hibrida a territorio estadounidense.

Si bien Tacoma es un modelo exitoso en las exportaciones, Toyota en México decidió no mover precios y absorber el arancel que paga en Estados Unidos.

“Por el momento no hemos tomado ninguna medida (de modificar los precios de exportación), estamos analizando cuál es el impacto (de los aranceles) y también la decisión final que se dé al respecto. Es que todos los días está cambiando”, refirió recientemente Guillermo Díaz, presidente de Toyota México.

Sin embargo, la decisión de la japonesa a nivel global señala que la inversión en Estados Unidos forma parte de nuestros esfuerzos por satisfacer las diversas necesidades de sus clientes estadounidenses y fortalecer aún más su sistema de producción local y competitivo.

“La nueva línea de producción está programada para comenzar a operar en 2030 y producirá vehículos Tacoma. Se espera que esta nueva línea genere más de 2,000 nuevos empleos en la planta y aumente su capacidad de producción anual en aproximadamente 150 000 unidades”, expuso.