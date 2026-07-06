Intervendrán zona urbana de Querétaro por obras del tren México-Querétaro

Querétaro, Qro. Como parte de las obras para construir el tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro, el lunes 13 de julio iniciará la ampliación del paso inferior ferroviario que atraviesa el boulevard Bernardo Quintana, una de las principales arterias de la capital del estado.

Esta intervención durará siete semanas -del 13 de julio al 30 de agosto-, mediante jornadas de 24 horas en los siete días de la semana, explicó el Coronel Ingeniero Constructor, Rodolfo Paz Sánchez.

El ingeniero residente del frente 12 del proyecto ferroviario explicó que la construcción del tren -a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles- constará de 232 kilómetros de vías férreas; está conformada por 12 frentes de obra, de los cuales, cuatro (del 9 al 12) están en Querétaro.

En la actualidad, por la vía férrea corren dos líneas de carga. Y esta fase de las obras consiste en establecer una nueva línea de carga hacia el norte y una nueva línea de pasajeros hacia el sur.

“Al norte van a quedar dos líneas de carga, actualmente pasan dos vías de carga, una de ellas se va a pasar a pasajeros y vamos a construir una nueva línea de pasajeros. Y se va a hacer la infraestructura para una nueva línea de carga, de tal manera que al norte vamos a tener dos líneas de carga y al sur dos líneas de pasajeros”, detalló.

El proyecto mantendrá la misma altura del gálibo (dimensiones máximas para que un vehículo transite) de 4.5 metros. Las obras se desarrollarán de forma simultánea en ambos costados de la vía, se prevé que el tren siga circulando durante el proceso constructivo, explicó en conferencia de prensa, en la que autoridades federales, estatales y municipales anunciaron las obras que impactarán al puente ferroviario que cruza el boulevard.

Autoridades locales reconocieron que, al ser una arteria de alta circulación, habrá afectaciones significativas en la movilidad de la Zona Metropolitana; por lo que desplegarán un operativo para mitigar el impacto.

Operativo de movilidad

A partir del sábado 11 de julio iniciará la estrategia vial, se trata de un despliegue cinco veces mayor al implementado previamente en la avenida Corregidora, cuando la obra federal intervino esa vía, explicó el director de la Agencia de Movilidad del estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos.

Por Bernardo Quintana transitan 150,000 vehículos al día, mientras que por Corregidora circulan 30,000 unidades. El operativo se dividirá en dos etapas: la primera en julio y la segunda en agosto, contemplan cierres de algunos carriles y carriles de contraflujo.

Debido a la magnitud del proyecto, los operativos serán en coordinación con tres municipios metropolitanos: Corregidora, El Marqués y Querétaro.

Se pondrán en marcha cuatro estrategias: 25 cruces semaforizados quedarán en destello, despliegue de 166 auxiliares viales, 160 puntos señalizados para hacer desvíos e instalarán dispositivos viales.

Las cuatro rutas del transporte público que pasan por la zona (T02, T13, C57 y C63) no sufrirán modificaciones; comprenden 55 autobuses y movilizan a 30,000 usuarios.

Estrategia de home office

Durante las siete semanas, los gobiernos municipales y estatal implementarán el trabajo a distancia; con ello se estima retirar 2,000 vehículos de las vialidades, resaltó el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera. También exhortó a los negocios y empresas colindantes a que repliquen la medida.

“Vienen semanas muy complicadas en materia de movilidad para toda la Zona Metropolitana. Si bien la afectación mayor será a las colonias que impactan directamente a la avenida Bernardo Quintana, la afectación, las complicaciones, serán para toda la ciudad de Querétaro y también para la Zona Metropolitana”, declaró.

Con esta planeación prevén trabajar durante el periodo vacacional y finalizar antes del regreso a clases, indicó el secretario de Gobierno del estado, Erick Gudiño Torres,

De acuerdo con el gobierno federal, hasta finales de junio, el tren México-Querétaro registraba un avance de casi 20 por ciento.