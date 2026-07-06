Bolsa mexicana inicia la semana con avance moderado; destaca acción de Grupo BMV

Las bolsas de valores de México cerraron con ganancias la primera sesión de la semana. Los índices locales subieron, en un mercado con mejor apetito por riesgo que espera recibir en la semana las minutas de la Reserva Federal estadounidense y el Banco de México.

El índice líder S&P/BMV PC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.61% a 67,466.46 unidades, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 0.65% hasta 1,355.90.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la jornada con avances. Destacó el comportamiento del operador bursátil Grupo BMV, con una ganancia de 2.41% a 36.59 pesos, seguido por el de Grupo México, con 1.64% a 202.78 pesos.

"Lo sucedido hoy en la bolsa local es una respuesta técnica a la euforia externa, pero no debe confundirse con un cambio de tendencia estructural. El mercado mexicano se encuentra en una calma frágil", dijo Laura Torres, directora de inversiones, de IMB Capital Quants.