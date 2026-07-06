Honda WN7: la primera moto eléctrica de la marca

No solo el mundo de los autos se inclina hacia la electrificación: las motos también exploran ese terreno desde hace años, y ahora Honda entra de lleno con la Honda WN7, su primera moto eléctrica.

A nivel global, Honda es una de las marcas más exitosas y reconocidas sobre dos ruedas —de hecho, su historia comenzó con las motocicletas—, así que su primer modelo 100% eléctrico marca un paso importante en su estrategia de movilidad.

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Aunque el prototipo que la originó (el EV Fun Concept) se presentó en EICMA 2024, es ahora, con su venta en Europa y su posible llegada a otras regiones, cuando la WN7 gana verdadero protagonismo. La marca aclara que lanzar una moto eléctrica no significa que planee abandonar o reemplazar su gama de combustión: lo ve como un complemento para las nuevas necesidades y gustos de movilidad en distintos mercados.

¿Qué puede hacer la Honda WN7?

Honda WN7 2026

La Honda WN7 monta una batería de iones de litio de 9.3 kWh que alimenta a un solo motor eléctrico capaz de generar 67 hp y 74 lb-pie de par. Al tratarse de un producto eléctrico, su peso no es bajo: marca 217 kg en la báscula. Honda cifra su autonomía en torno a los 130 km por carga, con carga rápida CCS que permite pasar del 20% al 80% en unos 30 minutos.

Honda también destaca que la WN7 cuenta con frenado regenerativo, con el que recupera algo de energía al rodar por inercia o al frenar. Una ventaja adicional es que desgasta menos las balatas, por lo que la vida útil de los frenos se extiende.

Además incorpora un modo llamado "velocidad de caminata", que ajusta con mayor precisión el acelerador a bajas velocidades para evitar arranques bruscos en maniobras donde no se requiere tanta potencia.

Precio de la Honda WN7

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En Europa, Honda pondrá a la venta la WN7 desde 14,780 euros (alrededor de 294,000 pesos mexicanos en una conversión directa). Con esa cifra se ubica ligeramente por debajo de la Harley-Davidson LiveWire, la primera moto eléctrica de la firma estadounidense.

Por ahora, Japón y Europa son los mercados principales de la Honda WN7, junto con dos scooters eléctricos nuevos: el EM1 e: y el CUV e:. Honda no ha confirmado su llegada oficial a México; su desembarco en más mercados dependerá del éxito comercial en esas primeras regiones. Cualquier precio en pesos es, por ahora, solo una referencia de conversión y no una cifra oficial para el mercado mexicano.