México, el más vulnerable ante revisión prolongada del T-MEC: Oxford Economics

La posibilidad de que Estados Unidos no respalde por ahora la extensión automática del acuerdo comercial con México y Canadá (T-MEC) abriría un periodo de revisiones anuales que elevará la incertidumbre comercial en Norteamérica, advirtieron analistas de Oxford Economics.

De concretarse ese escenario, México quedaría como la economía más expuesta entre los tres socios comerciales. Al interior de un análisis, titulado Mexico: No deal or ruptura for USCMA, just a long negotiation grind, la consultoría dejó atrás su escenario base de una reducción generalizada de aranceles y ahora asume que las tarifas impuestas por Estados Unidos permanecerán vigentes por tiempo indefinido.

Este escenario implicaría un mayor deterioro en la confianza y la inversión en Norteamérica, con costos particularmente concentrados en México y Canadá. Para el caso mexicano, “el impacto sería más visible en el sector automotriz, que es una de las industrias más integradas en la cadena regional de suministro y más sensible a un entorno de mayores costos comerciales”.

En reportes tras conocerse que Washington evalúa no respaldar la extensión automática del acuerdo, Oxford Economics anticipó que “la debilidad de las exportaciones hacia Estados Unidos y una menor inversión empresarial, seguirán representando un lastre para la actividad económica en el corto plazo.

Los puntos de fricción

De acuerdo con los expertos de Oxford Economics, Estados Unidos tiene como prioridad impulsar la producción nacional e intenta ejercer influencia sobre las políticas nacionales e industriales de los socios.

Mientras México y Canadá intentan oponerse a los requisitos de contenido exclusivamente estadounidense, manteniendo al mismo tiempo autonomía en áreas políticas clave.

Refirieron, que, en las dos primeras rondas de conversación con México, Estados Unidos centró su postura en las reglas de origen del sector automotriz, el acero, el aluminio y sus amplias preocupaciones sobre seguridad económica, particularmente en relación con China.

“Un punto clave de fricción es cómo reducir la dependencia de China y otros insumos de terceros países, especialmente en sectores donde la resiliencia y seguridad de la cadena de suministro son vitales como el acero, aluminio y sectores farmacéutico y electrónico”.

Agregaron los puntos conflictivos habituales en los acuerdos comerciales, incluido el acceso a los mercados agrícolas y las regulaciones que abarcan alimentos, energía y productos farmacéuticos.

Negociación larga, no ruptura

Los expertos de Oxford Economics consideran que se mantendrá en lo fundamental el acuerdo, pero que negociarán por industria o por producto: automotriz, acero/aluminio; semiconductores y autopartes. Es decir, parches y no solución integral.

Y estiman que Washington mantendrá la amenaza de salirse como herramienta de negociación. Pero no creen que vaya a ejecutar la salida porque costaría mucho a las empresas de aquel país, cadenas de suministro, así como a los estados industriales del Medio Oeste de aquel país.

Conservarán la ventaja relativa

En otros dos análisis, dirigidos a Estados Unidos y al impacto global, destacaron que pese al aumento de la incertidumbre, México y Canadá mantienen una posición relativamente favorable frente a otros socios comerciales de Estados Unidos, debido a que los aranceles que Washington aplica al resto del mundo continúan siendo significativamente mayores.

Esto permitirá a México conservar parte de su competitividad como proveedor del mercado estadounidense, particularmente frente a economías asiáticas, consignaron. Además, el dinamismo de exportaciones vinculadas a bienes de capital relacionados con inteligencia artificial ha contribuido a amortiguar parte del impacto.