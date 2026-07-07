Exportaciones mexicanas de autos caen 9% en junio; envíos de Nissan, Audi y VW se estrellan

Las exportaciones de vehículos ligeros de México enfrentaron reducción de 9.2% durante junio del 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que representa el índice porcentual más bajo desde el 2020, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las plantas armadoras instaladas en el territorio nacional enviaron al extranjero 301,009 unidades en el sexto mes del año, con 30,508 unidades menos respecto a junio del 2025, derivado del impacto arancelario que padece la industria mexicana en Estados Unidos.

La mayor afectación la registró Nissan al dejar de exportar 24,619 unidades, seguido por Audi al dejar de enviar cerca de 8,000 unidades, y Volkswagen con otras 7,000 unidades, Ford con menos 6,000, Mazda con 2,500 autos y Mercedes Benz con 3,700 unidades (empresa que dejó de producir el mes pasado en México ).

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) publicado por el INEGI, la producción de vehículos en el país también experimentó caída en junio, situándose en 354,221 unidades fabricadas, lo que representa un descenso de 1.9% en comparación con junio de 2025.

Estados Unidos permaneció como el principal receptor de la producción mexicana, al concentrar el 75.9 % del total exportado, aunque la participación se ha reducido desde el 85% logrado previo a la imposición arancelaria.

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En contraste con los datos mensuales, la exportación al primer semestre de 2026 (periodo de enero a junio), al acumular 1 millón 689,245 unidades enviadas.

A pesar del retroceso mensual observado en junio, el balance semestral consolidó un incremento de 1.4% en comparación con los primeros seis meses de 2025.

En cuanto a la manufactura total sumó 1 millón 996,304 vehículos de enero a junio del presente año, con ligero retroceso de 0.42% respecto a igual periodo del 2025.

La composición del volumen manufacturado en México durante la primera mitad del año mantiene una distribución enfocada en los vehículos de mayor volumen.

Los camiones ligeros constituyeron el 79.6% de la producción nacional total, mientras que la fabricación de automóviles representó el 20.4% restante de la actividad en las plantas automotrices del país.