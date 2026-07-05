Fortalecimiento de industrias, clave para proveeduría de Estados Unidos

Puebla, Pue. La industria de Puebla y del resto del país se debe fortalecer a partir de este 2026 como proveedora de Estados Unidos y Canadá, luego de frenarse la llegada de productos chinos ante la política arancelaria del gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con René Mendoza Acosta, presidente Nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México (CAPIM), Puebla puede ser uno de los grandes proveedores si hay inversiones para aumentar sus capacidades de producción.

Indicó que las disposiciones sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es decir, que sea anual, pueden representar oportunidades no sólo para las empresas grandes sino también para las medianas y pequeñas.

Las áreas de compra de las empresas estadounidenses que deberán frenar sus importaciones de Asia, sobre todo chinas, estarán apostando por la regionalización de la proveeduría.

En este contexto, proyectó que para agosto se superarán los 3,000 requerimientos para proveedores, favoreciendo la reestructuración y regionalización de las cadenas de valor en México, al darle preferencia a proveedores mexicanos ante los asiáticos.

Compras potenciales

Asimismo, informó que hay ahora más de 2,256 órdenes de compra con un potencial superior a los 15,700 millones de dólares en oportunidades de negocio vinculadas durante el 2026.

En este sentido, reiteró que es momento de que en Puebla la industria en general vea las grandes oportunidades de ventas para reinvertir, lo que fortalecerá su competitividad ante el resto del país.

Mendoza Acosta destacó que Puebla, a través de los sectores de autopartes, metalmecánico, tecnológico, logístico y de servicios industriales hay proyecciones de crecimiento a corto y mediano plazo.

Recordó que el nearshoring representó que empresas instaladas en Puebla invirtieran para aumentar la proveeduría hacia Estados Unidos, por el inminente bloqueo a las importaciones asiáticas, sobre todo de China.

“Cuando tuvimos una revisión del tratado comercial entre los tres países, es decir, pasamos al T-MEC, hubo un incremento de producción regional, pasando de 60 a 75%, por ejemplo, en el sector automotriz”, refirió.

Oportunidades

El presidente de la CAPIM indicó que entre el 2020 y el 2023 la búsqueda de nuevos proveedores se focalizó nada más en las grandes empresas, por lo que ahora pequeñas y medianas firmas tienen oportunidades de ser partícipes de esas compras de componentes.

Al tiempo de esa proyección, el gobierno del estado trabaja en concretar la Plataforma Puebla Cinco de Mayo, una herramienta digital permanente que permitirá localizar proveedores estratégicos, fortalecer la presencia de las empresas poblanas en nuevos mercados y facilitar su integración a cadenas productivas de mayor alcance.

Esta plataforma, que será lanzada oficialmente en el marco de Mexico's Industry Supply Chain 2026, programado para agosto, busca consolidar a Puebla como un referente nacional en proveeduría especializada, con la proyección de registrar y promover más de 1,000 empresas poblanas durante el periodo 2026-2027.

René Mendoza refirió que los encuentros de negocios como es el anteriormente mencionado son oportunidades para acercarse a compradores fuertes y en el caso de Puebla tienen que aprovecharlos porque acuden representantes de firmas nacionales y extranjeras.

Asimismo, mencionó que, con los cambios en el T-MEC, estarán en la competencia aquellas empresas que se decidan a incrementar su producción para la proveeduría y que también ofrezcan calidad.

Desde las instancias gubernamentales se debe incentivar esa competencia para lograr que cada vez más empresas se integren como proveedores directos a partir de ofrecer valor agregado a la producción.

Este tipo de situaciones trae más empleos, lo cual en Puebla se quiere por parte de las autoridades locales, quienes están conscientes que en la industria es como se logrará.

En este sentido, reiteró que el segundo semestre del 2026 representa oportunidades para todas las empresas, incluidas de otros sectores como el de la construcción.

“La construcción no es un sector aislado, es una industria articuladora de cadenas de valor. Cada parque industrial, cada nave logística, cada ducto, cada vialidad, cada red eléctrica, cada sistema hidráulico, cada puerto, aeropuerto, cada centro de distribución y cada planta productiva requiere construcción”, ahondó el presidente del organismo.

Ante ello, dijo que cada empresa debe generar sus oportunidades en el corto y mediano plazo, a partir de ser competitivos no sólo a nivel local sino nacional.