Premios Emmy 2026: estas son las series nominadas a Mejor Comedia y dónde verlas

Las nominaciones a los Premios Emmy 2026 dejaron una de las competencias más cerradas en la categoría de Mejor Serie de Comedia. La Academia de Televisión de Estados Unidos incluyó ocho producciones que combinan éxitos consolidados, nuevas apuestas y algunas de las ficciones más comentadas del último año.

La selección también refleja el peso creciente de las plataformas de streaming en la industria televisiva. Apple TV+ logró colocar dos producciones en la contienda, mientras que HBO Max, Netflix, Hulu y FX mantienen presencia con títulos que han acumulado reconocimiento entre la crítica y el público.

Series nominadas

Los ganadores de la 78 edición de los Premios Emmy se darán a conocer el próximo 14 de septiembre de este año. Hasta entonces, los espectadores tienen la oportunidad de ponerse al día con las ocho producciones que buscarán llevarse uno de los reconocimientos más importantes de la televisión internacional.

Las series nominadas para conseguir el Emmy de este año son las siguientes:

Abbott Elementary ( d isponible en Disney+ ) The Bear (disponible en Disney+) Hacks (disponible en HBO Max) Margo's Got Money Troubles (disponible en Apple TV+) Nobody Wants This (disponible en Netflix). Only Murders in the Building (disponible en Disney+) Shrinking (disponible en Apple TV+) Widow's Bay (disponible en Apple TV+)

Entre las producciones con mayor impulso figura Hacks, protagonizada por Jean Smart. La serie cerró su quinta temporada con una recepción favorable y llegó a las nominaciones con 24 candidaturas, la cifra más alta obtenida por una comedia en esta edición de los Emmy.

Otro de los títulos destacados es The Bear, que continúa con la mezcla de drama y humor alrededor de la vida en un restaurante de Chicago. La producción de FX se mantiene como una de las favoritas de la crítica desde su estreno y vuelve a competir en una categoría que ya conoce bien.

Apple TV+ gana terreno

Apple TV+ logró una presencia importante con Shrinking, la comedia protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford, así como con Margo's Got Money Troubles y Widow's Bay. Estas dos últimas producciones se encuentran entre las novedades más comentadas de la temporada de premios.

En el caso de Widow's Bay, la serie se convirtió en una de las revelaciones de las nominaciones al acumular múltiples reconocimientos más allá de la categoría principal. Diversos análisis de la temporada de premios la señalan como una de las sorpresas del año.

Por su parte, Shrinking mantiene el prestigio que ganó desde sus primeras temporadas gracias a su combinación de humor y temas relacionados con la salud emocional. La producción tiene una base sólida de seguidores.

Favoritos del público

La lista de nominadas también incluye a Only Murders in the Building, protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. La serie consiguió su quinta nominación consecutiva en la categoría de Mejor Comedia, logrando ser una de las producciones más constantes de la última década.

Abbott Elementary repite entre las aspirantes gracias a su estilo de falso documental ambientado en una escuela pública de Filadelfia. Desde su estreno fue en una de las comedias más reconocidas de la televisión abierta estadounidense.

La representación de Netflix llega con Nobody Wants This, una producción que se abrió paso en una categoría que era dominada por cadenas tradicionales y plataformas con una larga trayectoria en los Emmy.