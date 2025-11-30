Buscar
Estrenos de cine y streaming que no te debes perder en diciembre

Desde la conclusión de Stranger Things hasta los Gremlins, estas son las recomendaciones que te damos para este mes.

Redacción El Economista

Diciembre llega con estrenos de series, relanzamientos y películas en las diferentes plataformas de streaming, pero no podemos negar es que la más esperada de la temporada es Stranger Things de Netflix, que llega a su conclusión en una entrega de dos partes para este mes. 

Sin embargo, también hay continuidad en otras series que han tenido éxito como la segunda temporada de Fallout y películas de la temporada navideña, como los Gremlins, además de otras producciones de acción, romance y más.

Estrenos de cine y streaming

Conoce lo más relevante en cuanto a estrenos que las diferentes plataformas traen para ti en el último mes del año:

Netflix

Anne Rice’s Mayfair Witches T2 / 2 de diciembre

The Abandons” / 4 de diciembre

The New Yorker at 100 / 5 de diciembre

The Night My Dad Saved Christmas 2 / 5 de diciembre

Babylon / 7 de diciembre

Emily in Paris T5 / 18 de diciembre

Downton Abbey: A New Era” / 24 de diciembre

Stranger Things 5: Volumen 2 - episodios 5, 6 y 7 / 25 de diciembre

Stranger Things 5: El final - episodio final de la serie / 31 de diciembre

Prime Video

Los mercaderes de la alegría / 1 de diciembre

Oh. What.Fun. / 2 de diciembre

Ya no quedan junglas / 5 de diciembre

Tal vez mañana - estreno / 6 de diciembre

Dímelo bajito / 12 de diciembre

Fallout T2 - serie / 17 de diciembre

Human Specimens – estreno / 18 de diciembre

La Patrulla Canina en Navidad / 20 de diciembre

Fritos a balazos / 26 de diciembre

Paramount+

Guns Up / 1 de diciembre

A Christmas Carol / 1 de diciembre

Miracle on 34th Street / 1 de diciembre

Teen Mom: The Next Chapter - T2 / 3 de diciembre

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles” T2 / 12 de diciembre

Dora T4 / 19 de diciembre

A Grammy Celebration of Latin Music / 28 de diciembre

HBO Max

El Bronx / 1 de diciembre

Empezar de nuevo / 3 de diciembre

Manchester junto al mar / 3 de diciembre

El rugir de las llamas / 4 de diciembre

Navidad en el país de las maravillas / 5 de diciembre

Sas Rogue Héroes / 5 de diciembre

Elf / 6 de diciembre

Hard Knocks / 6 de diciembre

El Expreso Polar / 6 de diciembre

Spinal Tap II: The End Continues / 12 de diciembre

Soy Frankelda / 12 de diciembre

Spider-Man: Cruzando el Multiverso / 27 de diciembre

Disney+

Gremlins / 1 de diciembre

Home Alone / 1 de diciembre

Home Alone 2: Lost In New York / 1 de diciembre

Miraculous: las aventuras de Ladybug T6 /3 de diciembre

El Profesor T2 – 3 de diciembre

Are You Sure?! T2 / 3 de diciembre

Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Christmas Shorts / 5 de diciembre

Star Wars: las aventuras de los jóvenes Jedi T3 / 8 de diciembre

Percy Jackson and the Olympians T2 / 10 de diciembre

Mad Men / 14 de diciembre

The Wonderfully Weird World of Gumball T2 / 22 de diciembre

Made in Korea /24 de diciembre

Together / 31 de diciembre

Apple TV

The First Snow of Fraggle Rock – estreno / 5 de diciembre

F1: The Movie / 12 de diciembre

A Charlie Brown Christmas / 13 de diciembre

Born to be Wilde / 19 de diciembre

Pluribus - final de temporada / 26 de diciembre

