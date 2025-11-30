Estrenos de cine y streaming que no te debes perder en diciembre

Diciembre llega con estrenos de series, relanzamientos y películas en las diferentes plataformas de streaming, pero no podemos negar es que la más esperada de la temporada es Stranger Things de Netflix, que llega a su conclusión en una entrega de dos partes para este mes.

Sin embargo, también hay continuidad en otras series que han tenido éxito como la segunda temporada de Fallout y películas de la temporada navideña, como los Gremlins, además de otras producciones de acción, romance y más.

Estrenos de cine y streaming

Conoce lo más relevante en cuanto a estrenos que las diferentes plataformas traen para ti en el último mes del año:

Netflix

Anne Rice’s Mayfair Witches T2 / 2 de diciembre

The Abandons” / 4 de diciembre

The New Yorker at 100 / 5 de diciembre

The Night My Dad Saved Christmas 2 / 5 de diciembre

Babylon / 7 de diciembre

Emily in Paris T5 / 18 de diciembre

Downton Abbey: A New Era” / 24 de diciembre

Stranger Things 5: Volumen 2 - episodios 5, 6 y 7 / 25 de diciembre

Stranger Things 5: El final - episodio final de la serie / 31 de diciembre

Prime Video

Los mercaderes de la alegría / 1 de diciembre

Oh. What.Fun. / 2 de diciembre

Ya no quedan junglas / 5 de diciembre

Tal vez mañana - estreno / 6 de diciembre

Dímelo bajito / 12 de diciembre

Fallout T2 - serie / 17 de diciembre

Human Specimens – estreno / 18 de diciembre

La Patrulla Canina en Navidad / 20 de diciembre

Fritos a balazos / 26 de diciembre

Paramount+

Guns Up / 1 de diciembre

A Christmas Carol / 1 de diciembre

Miracle on 34th Street / 1 de diciembre

Teen Mom: The Next Chapter - T2 / 3 de diciembre

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles” T2 / 12 de diciembre

Dora T4 / 19 de diciembre

A Grammy Celebration of Latin Music / 28 de diciembre

HBO Max

El Bronx / 1 de diciembre

Empezar de nuevo / 3 de diciembre

Manchester junto al mar / 3 de diciembre

El rugir de las llamas / 4 de diciembre

Navidad en el país de las maravillas / 5 de diciembre

Sas Rogue Héroes / 5 de diciembre

Elf / 6 de diciembre

Hard Knocks / 6 de diciembre

El Expreso Polar / 6 de diciembre

Spinal Tap II: The End Continues / 12 de diciembre

Soy Frankelda / 12 de diciembre

Spider-Man: Cruzando el Multiverso / 27 de diciembre

Disney+

Gremlins / 1 de diciembre

Home Alone / 1 de diciembre

Home Alone 2: Lost In New York / 1 de diciembre

Miraculous: las aventuras de Ladybug T6 /3 de diciembre

El Profesor T2 – 3 de diciembre

Are You Sure?! T2 / 3 de diciembre

Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Christmas Shorts / 5 de diciembre

Star Wars: las aventuras de los jóvenes Jedi T3 / 8 de diciembre

Percy Jackson and the Olympians T2 / 10 de diciembre

Mad Men / 14 de diciembre

The Wonderfully Weird World of Gumball T2 / 22 de diciembre

Made in Korea /24 de diciembre

Together / 31 de diciembre

Apple TV

The First Snow of Fraggle Rock – estreno / 5 de diciembre

F1: The Movie / 12 de diciembre

A Charlie Brown Christmas / 13 de diciembre

Born to be Wilde / 19 de diciembre

Pluribus - final de temporada / 26 de diciembre