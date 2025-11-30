Lectura 3:00 min
Estrenos de cine y streaming que no te debes perder en diciembre
Desde la conclusión de Stranger Things hasta los Gremlins, estas son las recomendaciones que te damos para este mes.
Diciembre llega con estrenos de series, relanzamientos y películas en las diferentes plataformas de streaming, pero no podemos negar es que la más esperada de la temporada es Stranger Things de Netflix, que llega a su conclusión en una entrega de dos partes para este mes.
Sin embargo, también hay continuidad en otras series que han tenido éxito como la segunda temporada de Fallout y películas de la temporada navideña, como los Gremlins, además de otras producciones de acción, romance y más.
Estrenos de cine y streaming
Conoce lo más relevante en cuanto a estrenos que las diferentes plataformas traen para ti en el último mes del año:
Netflix
Anne Rice’s Mayfair Witches T2 / 2 de diciembre
The Abandons” / 4 de diciembre
The New Yorker at 100 / 5 de diciembre
The Night My Dad Saved Christmas 2 / 5 de diciembre
Babylon / 7 de diciembre
Emily in Paris T5 / 18 de diciembre
Downton Abbey: A New Era” / 24 de diciembre
Stranger Things 5: Volumen 2 - episodios 5, 6 y 7 / 25 de diciembre
Stranger Things 5: El final - episodio final de la serie / 31 de diciembre
Prime Video
Los mercaderes de la alegría / 1 de diciembre
Oh. What.Fun. / 2 de diciembre
Ya no quedan junglas / 5 de diciembre
Tal vez mañana - estreno / 6 de diciembre
Dímelo bajito / 12 de diciembre
Fallout T2 - serie / 17 de diciembre
Human Specimens – estreno / 18 de diciembre
La Patrulla Canina en Navidad / 20 de diciembre
Fritos a balazos / 26 de diciembre
Paramount+
Guns Up / 1 de diciembre
A Christmas Carol / 1 de diciembre
Miracle on 34th Street / 1 de diciembre
Teen Mom: The Next Chapter - T2 / 3 de diciembre
Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles” T2 / 12 de diciembre
Dora T4 / 19 de diciembre
A Grammy Celebration of Latin Music / 28 de diciembre
HBO Max
El Bronx / 1 de diciembre
Empezar de nuevo / 3 de diciembre
Manchester junto al mar / 3 de diciembre
El rugir de las llamas / 4 de diciembre
Navidad en el país de las maravillas / 5 de diciembre
Sas Rogue Héroes / 5 de diciembre
Elf / 6 de diciembre
Hard Knocks / 6 de diciembre
El Expreso Polar / 6 de diciembre
Spinal Tap II: The End Continues / 12 de diciembre
Soy Frankelda / 12 de diciembre
Spider-Man: Cruzando el Multiverso / 27 de diciembre
Disney+
Gremlins / 1 de diciembre
Home Alone / 1 de diciembre
Home Alone 2: Lost In New York / 1 de diciembre
Miraculous: las aventuras de Ladybug T6 /3 de diciembre
El Profesor T2 – 3 de diciembre
Are You Sure?! T2 / 3 de diciembre
Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Christmas Shorts / 5 de diciembre
Star Wars: las aventuras de los jóvenes Jedi T3 / 8 de diciembre
Percy Jackson and the Olympians T2 / 10 de diciembre
Mad Men / 14 de diciembre
The Wonderfully Weird World of Gumball T2 / 22 de diciembre
Made in Korea /24 de diciembre
Together / 31 de diciembre
Apple TV
The First Snow of Fraggle Rock – estreno / 5 de diciembre
F1: The Movie / 12 de diciembre
A Charlie Brown Christmas / 13 de diciembre
Born to be Wilde / 19 de diciembre
Pluribus - final de temporada / 26 de diciembre