Bancos pagaron 9,551 millones de pesos por concepto de cuotas al IPAB en el tercer trimestre

En el tercer trimestre de 2025, los bancos que operan en el país pagaron por concepto de cuotas ordinarias al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) más de 9,551 millones de pesos. Esta cifra fue mayor en 727 millones, a los poco más de 8,824 millones del mismo periodo del 2024.

Con ello, entre enero y septiembre de 2025, el total aportado por los bancos al IPAB fue de más de 28,543 millones de pesos, monto superior en 2,682 millones a los más de 25,861 millones de igual lapso del año previo.

En todo 2024, de acuerdo con el IPAB, la cantidad que los bancos aportaron al instituto fue de 35,074 millones de pesos.

BBVA, el que más aporta

De acuerdo con lo publicado este jueves por el IPAB en el Diario Oficial de la Federación (DOF), BBVA México, el banco más grande de los que operan en el sistema, pagó por concepto de cuotas ordinarias al IPAB en el tercer trimestre de 2025, poco más de 2,213 millones de pesos.

A este le siguieron Banorte con más 1,262 millones de pesos; Santander México con casi 1,230 millones y Banamex con 737.6 millones.

Después estuvieron HSBC México con poco más de 615 millones de pesos; Scotiabank México con un monto superior a los 585.7 millones e Inbursa con poco más de 459 millones.

Así, estos siete bancos, conocido como el G7 del sistema bancario mexicano, aportaron más de 7,102 millones de pesos por concepto de cuotas al IPAB en el tercer trimestre de 2025, alrededor de una cuarta parte del total.

En ascenso año tras año

De acuerdo con el Informe Anual 2024 del IPAB, el monto de las cuotas aportadas al IPAB ha venido en ascenso año tras año.

Así, mientras en 2019 el total aportado por los bancos sumó 24,508 millones de pesos; en 2020 fue por 27,973 millones; y en 2021 de 27,994 millones.

En tanto, en 2022 el monto ascendió a los 30,165 millones de pesos; en 2023 a 32,177 millones y en 2024 a 35,074 millones.

Desde 1999 al 2024, con base en las cifras del instituto, el monto total de las cuotas aportadas por los bancos, asciende a casi 388,000 millones de pesos.

Cuotas ya no podrán deducirse de impuestos

Parte de las cuotas que aportan los bancos al instituto, se destinan al Fondo de Protección al Ahorro Bancario (FPAB), mismo que sirve para proteger los ahorros de la población en caso de que una entidad de este tipo sea liquidada.

El caso más reciente de una situación así, es CIBanco, al cual recientemente le fue revocada la licencia y hoy está en proceso de liquidación, como consecuencia de los señalamientos que, en junio pasado le hizo -lo mismo que a Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa- el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero.

Hasta el presente año, los bancos podían deducir de impuestos gran parte de las cuotas que aportan al IPAB, pero a partir de 2026, ya no podrán hacerlo, de acuerdo con lo aprobado recientemente en el Paquete Económico.

Un análisis de BBVA México, incluido en su último informe sobre Situación Banca destaca al respecto, que por ley, el 75% de las cuotas que van al IPAB, se destina al servicio de la deuda del rescate bancario de los años 90, y el resto, al esquema actual de seguro de depósitos, el fondeo de futuras resoluciones bancarias y los gastos operativos del organismo.

“Para el próximo año, se ha dispuesto que la parte correspondiente al rescate bancario (75%) deje de ser deducible”, apunta el documento.