Los estrenos de Netflix que llegan en diciembre: desde Stranger Things, documentales y especiales navideños

Diciembre marcará uno de los cierres de año más cargados para Netflix, con el regreso de franquicias icónicas, nuevas temporadas de series exitosas, cine original, documentales, especiales deportivos y contenido familiar para las fiestas.

Estas son las producciones que llegarán a la plataforma durante el mes.

Stranger Things dominando el cierre del año

La quinta temporada de Stranger Things será el eje de la programación. Después de los eventos que dejaron a Hawkins en cuarentena y a Once escondida, el grupo enfrenta uno de sus mayores retos: encontrar y derrotar a Vecna.

Netflix estrenará el Volumen 2 el 25 de diciembre, mientras que el Volumen 3 llegará el 31 de diciembre, convirtiéndose en el lanzamiento más esperado para despedir el 2025.

Ese mismo día también se suma el estreno de Emily en París: Temporada 5, donde Emily intentará reinventarse en Roma, aunque pronto descubrirá que el amor, la lealtad y el trabajo complican la supuesta “dolce vita”.

Series: misterio, drama histórico y comedia navideña

Diciembre comenzará con Estado de Fuga 1986 y Los Abandonados (4 de diciembre), dos apuestas que exploran el drama y los conflictos sociales en escenarios tan distintos como Bogotá en los años 80 y la frontera estadounidense en el siglo XIX.

El 10 de diciembre vuelve Accidente: Temporada 2, que retoma las consecuencias emocionales y los secretos que persisten un año después de una tragedia que unió a cuatro familias.

A la mitad del mes llegan Hombre vs. Bebé (11 de diciembre), con el regreso de Rowan Atkinson en una nueva odisea navideña; El Niñero: Temporada 3 (17 de diciembre), que sigue las tensiones entre Jimena y Gabriel; y Guerra de Cucharas Blancas contra Negras: Temporada 2 (16 de diciembre), que reaviva la competencia culinaria.

En el terreno de los superhéroes, Cashman llegará próximamente para contar la historia de un hombre común que hereda una fuerza descomunal, aunque cada uso de su poder le cueste dinero de su billetera.

Cine: romanos, despedidas y secretos navideños

El apartado cinematográfico abre el 3 de diciembre con El Secreto de Santa, una comedia navideña sobre una madre soltera que se disfraza para conseguir un empleo en un hotel de esquí.

El 5 de diciembre llega Jay Kelly, un drama protagonizado por Noah Baumbach sobre una estrella de cine obligada a enfrentar sus propios fantasmas durante un viaje por Europa.

El mes continúa con la comedia romántica 10Dance (18 de diciembre) y culmina con Adiós, June (24 de diciembre), dirigida por Kate Winslet, quien además comparte pantalla con Helen Mirren y Toni Collette en una historia íntima sobre la despedida de una madre.

El thriller Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out, protagonizado por el detective Benoit Blanc, llegará el 12 de diciembre, mientras que La Hora de los Valientes se estrenará el 19 de diciembre, explorando la alianza inesperada entre un psicoanalista y un inspector en crisis.

Documentales: historias que conectan

Los documentales de diciembre incluirán:

Lali: La que le gana al tiempo (4 de diciembre), un retrato del regreso de la artista a los escenarios después de cuatro años.

The New Yorker cumple 100 años (5 de diciembre), una mirada a la evolución de una de las revistas más importantes del mundo.

Masaka Kids: Una misión con ritmo (9 de diciembre), que cuenta cómo un grupo de niños en Uganda encuentra esperanza a través del baile.

Deportes: boxeo, NFL y una leyenda del futbol americano

El contenido deportivo tendrá estrenos clave como Elway (22 de diciembre), un documental donde John Elway repasa su carrera, desafíos y gloria en el Super Bowl.

El 19 de diciembre, Netflix transmitirá Jake Paul vs. Anthony Joshua, una pelea pensada para convertirse en uno de los eventos de boxeo más comentados del año.

Para Navidad, la plataforma tendrá dos partidos divisionales de la NFL: Lions vs. Vikings y Cowboys vs. Commanders, disponibles el 25 de diciembre.

Contenido familiar para las fiestas

La temporada navideña también traerá estrenos para toda la familia, comenzando con Calle CoComelon: Temporada 6 el 1 de diciembre, seguido por Feliz NaviDar con Elmo y Mark Rober (8 de diciembre), una producción donde Elmo recibe ayuda del creador y youtuber Mark Rober para crear regalos únicos.

El 15 de diciembre se estrena Misterios Animales: Capítulo 6, que sigue a Sam y Kit en nuevas misiones alrededor del mundo.