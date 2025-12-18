Industria automotriz proyecta segunda oleada de nearshoring en el 2027

Querétaro, Qro. Una vez que se concrete la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la industria automotriz podría recibir en el 2027 una segunda oleada de proyectos relacionados con el nearshoring, planteó el director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Gabriel Padilla Maya.

Durante la primera fase de la relocalización de inversiones, apuntó, el sector automotriz captó casi 37% de esa tendencia, sin embargo, confió que en una segunda fase el sector podría captar casi 40% de los proyectos.

“Nosotros creemos que el impulso a la tecnología debe ser el nuevo driver una vez que salgamos de la negociación por aranceles y de la revisión del T-MEC; seguramente, lo que vislumbramos y proyectamos es que, a partir del 2027 México pueda tener la oportunidad de recibir una segunda oleada, lo que le llamamos el nearshoring 2.0”, expresó.

Aunque la planeación del 2026 continuará sobre un clima complejo y de incertidumbre, agregó que si bien no hay inversiones canceladas, hay proyectos que están a la espera de conocer el rumbo que tomen las negociaciones arancelarias y la revisión del acuerdo trilateral.

Respecto al futuro del tratado, el directivo refirió que son positivas las consultas que realizó el Gobierno de México previo a la revisión que se realizará a mediados del próximo año, no obstante, pidió que se mantenga la colaboración entre gobierno e industria.

“Que estas consultas no opaquen el trabajo técnico que debemos de hacer en colaboración conjunta, para hacer la negociación de la revisión exitosa, donde se siga reconociendo la capacidad negociadora de México, creemos que si lo hacemos en una colaboración conjunta -Secretaría de Economía principalmente con la industria- lo vamos a lograr”, expresó.

La industria espera a conocer el posicionamiento inicial que hará Estados Unidos a principios del 2026, debido a que -explicó- por ley el país vecino deberá presentar ante el Congreso un informe de su posicionamiento inicial

“Eso es muy bueno para México, conocer a principio de año (la postura inicial de Estados Unidos); y para julio que se va a dar la revisión estar preparados para hacer el acompañamiento con el gobierno de México para esta negociación clave, porque seguirá siendo el sector automotriz la misma columna vertebral del tratado”, declaró.

En este contexto, también habló de la necesidad de aumentar las capacidades nacionales en la producción de moldes y troqueles, una industria que -dijo- es elemental en cada pieza que se produce en el sector automotriz; tal estrategia, añadió, permitirá aumentar el valor de contenido regional.

Entre 2006 y 2024, el territorio mexicano recibió 99,669 millones de dólares de inversión extranjera directa en el sector automotriz.

En ese periodo, los estados que más captaron inversión de ese rubro son Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

Los capitales acumulados en ese periodo se concentran principalmente en la industria de autopartes (53%), además de vehículos ligeros (44%) y pesados (3 por ciento).