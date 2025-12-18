En Puebla, 2026 será clave para detonar 15 inversiones, prevé Coparmex

Puebla, Pue. El Comité Promotor de Inversiones será clave para Puebla en el 2026, ya que hay 15 posibles empresas interesadas en detonar proyectos, consideró la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad, Beatriz Camacho Ruiz.

Indicó que, a través de ese comité se trabaja en un Plan de Competitividad Estatal, el cual es importante para tener ejes transversales que detonen la economía con el fortalecimiento de las cadenas de valor en la industria.

Bajo este contexto, dijo que servirá de hoja de ruta para orientar inversiones en sectores clave como manufactura avanzada, agroindustria, semiconductores y movilidad.

Puntualizó que el Comité Promotor de Inversiones permitirá insertar a Puebla en cadenas de valor globales para priorizar la justicia social. Así como la inclusión productiva y el desarrollo sustentable.

Reiteró que el actual gobierno estatal integró 600 hectáreas para recibir nuevas inversiones, de las que 300 están en la Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, antes Ciudad Modelo.

Mencionó que, como organismo están dando el seguimiento a las negociaciones que tiene el gobierno del estado con los posibles inversionistas.

Hay cartas intención de inversionistas

Contó que hay siete cartas intención de firmas para instalarse en Puebla, sobre todo en el Polo de Desarrollo, en lo que antes se llamaba Ciudad Modelo, donde está la planta Audi y ahora se denomina Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad,

Subrayó que sería el próximo año cuando se busquen concretar, lo cual ayudará al desarrollo económico e industrial del estado.

Indicó que debe resaltarse a Puebla como un punto estratégico para operar hacia otras zonas del país, lo cual no se termina de entender por las autoridades.

Consideró que, desde el Comité Promotor de Inversiones, se debe construir la confianza y apostar por una economía con rostro humano. Aseguró que el empresariado poblano está comprometido con una visión de país centrada en las personas, la dignidad del empleo y la apuesta por lo nacional.

Dijo que la diversificación de las inversiones marca una pauta para dejar de centralizarse la economía en el sector automotriz, ya que las empresas con cartas intención son de sectores como el alimentario, plásticos, industria, creativa y diseño, entre otras.