CRT anuncia Centro Global de Inteligencia e Innovación para fortalecer la industria tequilera

Guadalajara, Jal. El Consejo Regulador del Tequila (CRT) anunció que en 2026 pondrá en marcha el Centro de Inteligencia e Innovación Global de la Industria Tequilera, una plataforma estratégica que integrará análisis, tecnología, propiedad intelectual y cooperación internacional con el objetivo de fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la agroindustria del tequila.

De acuerdo con Aurelio López Rocha, presidente del CRT, el proyecto contempla tres iniciativas clave. La primera es la creación de un Tanque de Pensamiento (Think Tank), concebido como un centro de análisis, innovación y estrategia que apoyará la toma de decisiones del sector mediante el uso de herramientas como la inteligencia artificial, con miras a anticipar riesgos, detectar oportunidades y elevar la competitividad de la cadena productiva.

El segundo componente será el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI), especializado en la agroindustria tequilera y respaldado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Este centro buscará generar, proteger y transferir conocimiento tecnológico, así como fomentar el aprovechamiento estratégico de patentes, innovación y análisis de tendencias para impulsar el desarrollo sostenible del sector, detalló López Rocha.

Como tercer eje, el CRT albergará la Oficina Regional de Origin Latinoamérica, alianza mundial de Indicaciones Geográficas, que será inaugurada próximamente en sus instalaciones.

"Esta oficina tendrá como objetivo fortalecer la cooperación, protección, promoción e innovación de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de América Latina, impulsando su reconocimiento, defensa y desarrollo sostenible a nivel global", subrayó el presidente del CRT.

Aplicación digital

López Rocha destacó asimismo los avances en digitalización del sector con el desarrollo de la aplicación DOT 360 (Denominación de Origen Tequila 360), una herramienta que permitirá acercar el mundo del tequila a consumidores, especialistas y actores de la industria.

A través de la app, los usuarios podrán conocer información detallada sobre la Denominación de Origen Tequila, marcas certificadas, ubicación de destilerías y otros datos relevantes del ecosistema productivo.

Con estas iniciativas, el CRT busca consolidar al tequila no solo como un emblema cultural de México, sino como una agroindustria innovadora, protegida y competitiva a nivel global.