20 discos para recordar el 2025

El Mixtape de esta semana recopila una selección de los discos más representativos del 2025.

1. More — Pulp

Tras una ausencia de 24 años, More marcó un contundente regreso para Pulp. Es un álbum que demuestra su maduración lírica y que no busca mirar al pasado ni revivir la nostalgia de sus épocas de gloria. Desde los primeros acordes de “Spike Island” hasta el conmovedor final de “A Sunset”, Jarvis Cocker y compañía nos embarcan en un viaje que sigue sonando a aquella banda de la que nos enamoramos hace más de tres décadas.

2. Lux — Rosalía

Algunos lo aman y otros lo odian. El cuarto álbum de estudio de Rosalía fue uno de los puntos de conversación musical más interesantes del 2025. La compositora catalana canta en 14 idiomas y colabora con la London Symphony Orchestra, Björk, Yves Tumour, Yaritza y Su Esencia, Charlotte Gainsbourg, Guy-Manuel de Homem-Christo, El Guincho y Pharrell Williams.

En Lux Rosalía toma riesgos y direcciones musicales que muy pocas artistas pop del momento deciden explorar. Aunque a veces la exploración en distintos idiomas hace que la lírica se diluya, Rosalía nos entregó uno de los álbumes más propositivos y una nueva dirección musical que la coloca en su propia órbita artística.

3. A Danger to Ourselves — Lucrecia Dalt

El séptimo álbum de Lucrecia Dalt conjura atmósferas etéreas y siniestras, como si un spaghetti western y una película de horror se mezclaran en un sonido rugoso y fragmentado entre ecos de ambient, bolero, salsa y mambo. El álbum incluye colaboraciones con el icónico David Sylvian (Japan), Juana Molina y Camile Mandoki.

4. I Quit — Haim

Las hermanas Danielle, Alana y Este Haim nos ofrecen un giro al concepto del álbum sobre un rompimiento. En su cuarto álbum, el trío de California rompen con la narrativa tradicional de una comedia romántica y exploran todas las facetas y etapas de sus relaciones interpersonales que se trasladan a sus letras con su pop californiano infusionado con un poco de nostalgia de los años noventa.

5. Bleeds — Wednesday

El sexto álbum de la banda estadounidense Wednesday está lleno de distorsión con riffs y melodías amigables que remiten a los Pixies, Pavement y Drive-By Truckers. Las letras de Karly Hartzman no son canciones de desamor, pero están al borde del rompimiento en su relación con el guitarrista MJ Lenderman, dándole un sabor agridulce a sus melodías infusionadas con country, rock alternativo y alt-country.

6. Live at Madison Square Garden - Goose

Goose es parte de un linaje de jam bands desde Grateful Dead hasta Phish que cultivan a su audiencia a partir de sus expansivos conciertos en vivo. Aunque el cuarteto de Wilton, Connecticut, editó dos álbumes de estudio en 2025 —Chain Yer Dragon y Everything Must Go— este show de 4 horas en el Madison Square Garden es de proporciones épicas. En el set se incluyen desviaciones musicales hacia Kate Bush y Otis Day & The Knights.

7. Who Let the Dogs Out — Lambrini Girls

El álbum debut de Lambrini Girls es explosivo, lleno de ira y catarsis. El dúo de Brighton ofrece un trabajo que no se toma la etiqueta punk a la ligera, con canciones contestatarias contra la brutalidad policial, la masculinidad tóxica, la transfobia, la homofobia, los nepo-babies y los privilegiados.

8. Twilight Override — Jeff Tweedy

El álbum debut en solitario de Jeff Tweedy, líder de Wilco, es un proyecto musical de tres discos que poco a poco va develando sus misterios.

9. DeBÍ TiRAR Más FOToS — Bad Bunny

El sexto álbum de Bad Bunny abrió la conversación musical del 2025 y lo mantuvo durante todo el año. Está lleno de música que reverencia sus influencias caribeñas y latinas de la bomba, la plena, la salsa y el dembow. Además de sus múltiples apariciones en cine (Caught Stealing, Happy Gilmore 2), televisión y próximamente en el Super Bowl, la personalidad de Benito Antonio Martínez Ocasio continúa siendo una de las más representativas de la música contemporánea.

10. Butler, Blake & Grant — Butler, Blake & Grant

Aunque la banda podría venderse como un supergrupo integrado por Bernard Butler (Suede), Norman Blake (Teenage Fanclub) y James Hart (Love And Money), la música de este trío es un bálsamo de guitarras acústicas y folk inglés.

Otros discos de 2025 que valen la pena:

11. Getting Killed — Geese

12. Everybody Scream — Florence + The Machine

13. Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada

14. Cabin in the Sky — De La Soul

15. West End Girls — Lily Allen

16. Phonetics On and On — Horsegirl

17. Saving Grace — Robert Plant & Suzi Dian

18. All Is Love And Pain In The Mouse Parade — Of Monsters And Men

19. Who is the Sky? — David Byrne

20. Antidepressants — Suede

