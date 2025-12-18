Turismo comunitario tendrá 34 millones de pesos para 2026; hay 88 proyectos

Puebla, Pue. A través del turismo comunitario, al cual se destinarán 34 millones de pesos para el 2026, se impulsarán 88 proyectos entregados en el presente año.

Lo anterior destacó la secretaria de Desarrollo Turístico, Karla López-Mayo Villalón. Enfatizó que la entrega de apoyos impactará en proyectos turísticos de 11 municipios de la entidad.

Además, se reflejarán en obras para mejorar la experiencia turística de la riqueza de cada región del estado.

Con estos apoyos, se realizarán de turismo como: la mejora de cabañas en bosques de Huauchinango en Puebla. Así como obras de turismo de aventura en Zapotitlán de Méndez, dignificación del santuario de mariposos en Calpan y el andador del arco de bienvenida en San Carlos, ejido de Izúcar de Matamoros.

Explicó que las mejoras a las experiencias turísticas comunitarias impactarán en la creación de empleos.

Recordó que, de enero a octubre, aumentaron 5.3% los visitantes al estado y 2% la derrama económica, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Lo que queremos es que esos rincones hermosos, mágicos que tenemos en Puebla, y que son maravillosos, se beneficien”, expresó.

Garantizan intervención de comunidades

Destacó que la prioridad para el gobierno de Puebla es el turismo comunitario, ya que esta garantiza que sean las comunidades las que reciban los beneficios del turismo.

En ese sentido, agregó que a las distintas comunidades que presentaron sus proyectos de experiencias turísticas comunitarias, se les apoyará con el programa social de obra comunitaria.

Además, tendrán infraestructura como corredores artesanales, corredores gastronómicos, cabañas ecológicas y colocación de señalética entre otros más.

López-Malo destacó que gracias al plan integral de promoción turística, Puebla registró un incremento de visitantes al cierre de año, cuya cifra darán a conocer a principios de enero, con lo cual se demostrará que hay trabajo en el sector junto con los empresarios.

De esta forma, insistió, se fortalece el tejido turístico de grupos indígenas, afromexicanos, rurales y forestales, además de sectores pesqueros, artesanales, ejidales y comunales.

El objetivo es garantizar una distribución más equitativa de los beneficios económicos que genera la actividad turística en el país.