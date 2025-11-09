Frankenstein, Stranger Things y más estrenos en cine y streaming que no te debes perder en noviembre

En cines y en streaming, noviembre se perfila como un mes de grandes movimientos: en la gran pantalla destaca la llegada de Frankenstein de Guillermo del Toro, adaptación muy esperada del clásico de Mary Shelley, que se estrenó en México en primer plano como parte de la cartelera de otoño.

Además, en plataformas de streaming, la quinta temporada de Stranger Things se posiciona al lanzar los primeros episodios el 26 de noviembre, para luego concluir con capítulos adicionales en diciembre y el episodio final en Nochevieja. Conoce más sobre lo que podrás ver este mes.

Plataformas digitales

Por plataforma, los estrenos más relevantes entre películas y series son:

Netflix

Back to the Future (de la 1 a la 3) / 1 de noviembre.

Dr. Seuss’s The Sneetches / 3 de noviembre.

Squid Game: The Challenge - temporada 2 / 4 de noviembre.

Frankenstein (2025) / 7 de noviembre.

Countdown: Jake vs. Tank / 8 de noviembre.

The Beast in Me / 13 de noviembre.

A Man on the Inside - temporada 2 / 20 de noviembre.

Stranger Things: Temporada 5 Volumen 1 / 26 de noviembre.

HBO Max

A Christmas Carol (1938) / Elf / 1 de noviembre.

I Love LA / 2 de noviembre.

Harry Potter: Wizards of Baking (temporada 2) / 3 de noviembre.

The Vallecas Files / 7 de noviembre.

Ângela Diniz: Murdered and Convicted / 13 de noviembre.

One to One: John & Yoko / 14 de noviembre.

The Seduction / 14 de noviembre.

Krypto Saves the Day / 28 de noviembre.

Obsession: The Murder of a Beauty Queen / 28 de noviembre.

Disney +

Fire and Water: Making The Avatar Films / 7 de noviembre.

Marvel’s Iron Man and his Awesome Friends / 12 de noviembre.

LEGO Marvel Avengers: Strange Tail / 12 de noviembre.

Madame Web / 14 de noviembre.

The Beatles Anthology (episodios 1-3) / 25 de noviembre.

The Beatles Anthology (episodios 4-6) / 26 de noviembre.

The Beatles Anthology (episodios 7-9) / 27 de noviembre.

Apple TV

Pluribus / 7 de noviembre.

Palm Royale - temporada 2 / 12 de noviembre.

Come See Me in the Good Light / 14 de noviembre.

The Family Plan 2 / 21 de noviembre.

Prehistoric Planet: Ice Age / WondLa (temporada 3) / 26 de noviembre.

Prime Video

King & Conqueror / 1 de noviembre.

Maxton Hall: The World Between Us - temporada 2 / 7 de noviembre.

The Alto Knights / 7 de noviembre.

Juen Farms / 17 de noviembre.

The Mighty Nein / 19 de noviembre.

Mickey 17 / 26 de noviembre.

Paramount+

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi / 1 de noviembre.

Rubble & Crew - temporada 2 / 5 de noviembre.

Landman (temporada 2) / 16 de noviembre.

PAW Patrol Holiday Fireplace Special / 21 de noviembre.

A PAW Patrol Christmas Special / 28 de noviembre.

Cine

En el cine, también hay grandes películas que se esperan: