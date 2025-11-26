Stranger Things 5: Fecha, hora y lo que debes saber del estreno en Netflix

Stranger Things, la exitosa serie de ciencia ficción de Netflix, está a punto de llegar a su fin y sus fanáticos están a la espera de que se liberen los primeros capítulos de la que será su última temporada.

La plataforma de streaming anunció que la primera parte de la quinta y última temporada Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre de 2025 a las 7 p.m. (hora del centro de México). Ese mismo horario aplicará para todos los episodios restantes, que llegarán en tres bloques:

Volumen 1: 26 de noviembre de 2025 7 p.m.

Volumen 2: 25 de diciembre de 2025 7 p.m.

Capítulo final: 31 de diciembre de 2025 7 p.m.

El cierre de la serie marcará el fin de una producción que desde 2016 se convirtió en uno de los títulos más influyentes del catálogo de Netflix.

Así arranca la temporada final

Tras el colapso provocado por las grietas interdimensionales, Stranger Things 5 retoma la historia en un Hawkins devastado. La narrativa se sitúa en otoño de 1987, donde la prioridad es localizar a Vecna, desaparecido después del combate que marcó el final de la cuarta entrega.

Once (Millie Bobby Brown) comienza la temporada oculta y en un estado de entrenamiento permanente.

“Once está en modo guerrero... lo único en lo que piensa es en proteger a sus amigos”, explicó la actriz a Tudum.

Para quienes no lo recuerdan, el pobre Will fue secuestrado en la primera temporada y por lo visto sigue martirizado por el mundo del revés en esta quinta.Foto: Netflix Inc.

Mientras el gobierno impone una cuarentena y busca a Once, el grupo enfrenta un nuevo deterioro del pueblo y el retorno de viejos traumas, incluido el aniversario de la desaparición de Will Byers (Noah Schnapp).