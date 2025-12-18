España será la nueva sede de la Oficina Global del WTTC

El Comité Operativo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés) eligió por unanimidad a Madrid, España, como la nueva sede de la Oficina Global de esta organización.

"La decisión de elegir a España fue respaldada por los 17 miembros del Comité Operativo del WTTC, tras una evaluación exhaustiva de las necesidades estratégicas y operativas de largo plazo para la organización", dijo el organismo en un comunicado.

La nueva oficina formará parte central de la red mundial del WTTC, apoyando sus actividades de defensa del sector, investigación y vinculación con sus miembros a nivel global.

"Estar ubicados en una ciudad competitiva como Madrid ayudará al WTTC a fortalecerse aún más, a ofrecer una relación más cercana con nuestros miembros en todo el mundo y a desempeñar un papel clave en el asesoramiento sobre el desarrollo de políticas que impulsen el crecimiento del turismo y la creación de empleo entre nuestros miembros", dijo Gloria Guevara, CEO y Presidenta Interina del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Entre los países que manifestaron su interés por ser considerados para albergar dicha oficina se encuentran Emiratos Árabes, Francia, Italia y Suiza.

El WTTC detalló que los criterios de evaluación para elegir la sede se basaron en seis áreas:

Costos de alquiler y operación de oficinas

Entorno fiscal

Incentivos y competitividad

Marcos de visados acelerados

Permisos de trabajo

Apoyo gubernamental

Costo de vida para atraer y retener talento

Proximidad a organizaciones internacionales

"Los miembros del Comité Operativo del WTTC coincidieron en que Madrid es la mejor opción respecto a los criterios de evaluación", reiteró el organismo turístico.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo explicó que Madrid también resultó seleccionada por su "sólida conectividad internacional", a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas; además de su competitivo entorno empresarial.