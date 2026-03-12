Enfermedad renal crónica genera gasto de 10,000 millones de pesos al año al sistema de salud en México

En México, la enfermedad renal crónica se ha convertido en uno de los padecimientos con mayor impacto económico para el sistema de salud. Se estima que su atención representa una carga superior a 10,000 millones de pesos anuales.

El costo de tratar esta enfermedad proviene, en gran medida, de terapias como la diálisis o el trasplante renal, además de la atención de complicaciones médicas que requieren hospitalización.

De acuerdo con un estudio publicado en la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, estos factores concentran buena parte del gasto destinado a la atención de pacientes con enfermedad renal crónica.

"En este Día Mundial del Riñón, el mensaje es claro: no podemos esperar a que el daño sea irreversible para actuar. Convertir la evaluación renal en un estándar de cuidado puede cambiar el pronóstico de millones de personas", enfatizó Katya Herrejón, Therapeutic Area Lead CVRM (Cardiovascular-renal-metabolismo) en AstraZeneca México.

No obstante, uno de los datos de alerta es que el daño renal suele avanzar de forma silenciosa. En las etapas iniciales puede no presentar síntomas, lo que retrasa el diagnóstico y la intervención médica.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) indican que solo el 2% de las personas con enfermedad renal crónica en etapas tempranas conoce su diagnóstico, lo que significa que la mayoría de los casos se detecta cuando el padecimientos ha avanzado.

Cuando la enfermedad progresa a insuficiencia renal terminal, los pacientes requieren terapias de sustitución renal como diálisis o trasplante.

Tan solo el tratamiento de diálisis tiene un costo de alrededor de 200,000 pesos por paciente al año en promedio, de acuerdo con estimaciones del IMSS, lo que explica gran parte de la presión financiera sobre el sistema de salud.

Además del impacto económico, la enfermedad renal crónica también representa un problema importante en términos de mortalidad, ya que se encuentra entre las principales causas de muerte en el país, con más de 14,000 defunciones registradas en 2022, muestran datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La evidencia científica internacional indica que este problema de salud también está relacionado con la diabetes. Alrededor del 40% de las personas con diabetes desarrollarán algún grado de daño renal a lo largo de su vida, lo que podría representar más de 6 millones de mexicanos en riesgo de enfermedad renal crónica.

"Durante décadas, el manejo de la diabetes se ha centrado casi exclusivamente en bajar el azúcar en sangre. Hoy sabemos que eso no es suficiente. La diabetes es una enfermedad sistémica que daña simultáneamente riñones, corazón y vasos sanguíneos. Cada diagnóstico debe activar desde el inicio una estrategia de protección renal y cardiovascular", subrayó la doctora Katya Herrejón.

Por ello, en el marco del Día Mundial del Riñón, especialistas en endocrinología y nefrología hacen un llamado a modificar el tratamiento de la diabetes tipo 2 en México.

Especialistas explicaron que es necesario actuar desde etapas tempranas, en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, a través de pruebas de la función renal al menos una vez al año, tratamientos con enfoque cardio-renal que protejan riñones y corazón.

Así como dar seguimiento oportuno para ajustar el tratamiento cuando sea necesario, promover una mayor educación entre los pacientes, así como fortalecer programas de detección temprana en el primer nivel de atención y garantizar acceso universal a pruebas diagnósticas básicas.