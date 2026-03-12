En un año 9.1 millones de estudiantes han sido valorados con Vive saludable, vive feliz: Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó la eliminación de la comida chatarra de las escuelas y anunció que la estrategia se ampliará a secundarias y preparatorias

Con la Estrategia Nacional Vive saludable, vive feliz, más de 600 mil menores de primaria han acudido a clínicas y unidades médicas: Zoé Robledo, titular del IMSS

Con la Estrategia Nacional Vive saludable, vive feliz, más de 600 mil menores de primaria han acudido a clínicas y unidades médicas: Zoé Robledo, titular del IMSS La construcción de un México más saludable comienza en las escuelas y los hogares: subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde

La construcción de un México más saludable comienza en las escuelas y los hogares: subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde La titular del DIF Nacional, María del Rocío García Pérez, invitó a las niñas y niños a hacer un compromiso “ustedes van a tener una misión muy importante, su misión es cuidar su salud todos los días”

El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Educación Pública y de Salud, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social e IMSS Bienestar y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF), presentó los avances a un año de su implementación de la Estrategia Nacional Vive saludable, vive feliz, iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se han valorado a 9.1 millones de niñas y niños de 75 mil planteles públicos de educación primaria de todo el país.

Al encabezar la conmemoración en la escuela primaria “España”, fundada en 1925, en el Centro Histórico de la Ciudad de México el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que otro avance en el marco de la estrategia nacional, es que ya no se vende comida chatarra en las escuelas, además de que las y los estudiantes ya saben de lo que se trata la vida saludable gracias a la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Delgado Carrillo comentó que los 9.1 millones de niñas y niños valorados ya cuentan con su hoja de resultados en donde se indica si tienen sobrepeso, obesidad, caries o debilidad visual, por lo que solicitó a las madres y padres de familia a llevar a sus hijas e hijos a las clínicas para que sean atendidos.

Por ello, y en presencia de 290 alumnos y alumnas, maestras y maestros, madres y padres de familia de este plantel, el titular de la SEP afirmó que “si hacemos una alianza entre padres de familia, maestros y autoridades, vamos a lograr el objetivo que persigue nuestra Presidenta con Vive saludable, vive feliz, formar a la generación más fuerte, más saludable y más feliz de nuestra historia”.

El titular de la SEP anunció que por instrucciones de la Presidenta de México, ya se trabaja para ampliar la Estrategia Nacional Vive saludable, vive feliz a las escuelas secundarias y preparatorias públicas de todo el Sistema Educativo Nacional (SEN).

En su intervención el director general del IMSS, Zoé Robledo, indicó que como parte de la Estrategia Nacional Vive saludable, vive feliz, más de 600 mil menores que cursan la educación primaria han acudido a clínicas y unidades médicas del Seguro Social e hizo un llamado a madres y padres de familia para que lleven a sus hijas e hijos en caso de que sean diagnosticados con caries, obesidad, desnutrición o problemas de la vista.

Destacó que 9.1 millones de niñas y niños han recibido la visita y evaluación de más de 3 mil 600 enfermeras y enfermeros que han visitado 75 mil centros escolares, “son mexicanas y mexicanos que estudiaron la primaria en la era de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que queremos es que cuando sean grandes sean lo que quieran ser y personas sanas, eso es de lo que se trata Vive saludable, vive feliz”.

Zoé Robledo también enfatizó que el Gobierno de México brinda información a niñas y niños respecto al “enemigo silencioso” que representan las bebidas azucaradas y alimentos que causan daño a la salud, los cuales han sido retirados de las escuelas.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, destacó que la Estrategia Nacional Vive saludable, vive feliz busca transformar los hábitos desde la infancia y colocar la prevención en el centro de la vida escolar. A un año de su implementación, ha llegado a 9.1 millones de niñas y niños de primaria en todo el país, promoviendo alimentación saludable, hidratación con agua simple y activación física diaria.

El director de Atención a la Salud del IMSS Bienestar, Alejandro Ávalos, dijo que los hábitos saludables en la infancia disminuyen el riesgo de enfermedades crónicas en una vida adulta. Por ello, el valor de la estrategia es su carácter preventivo, porque tener niñas y niños más sanos, eso se reflejará en la juventud y en el resto de la vida. Por ello, el IMSS Bienestar sumó sus esfuerzos para valorar, en especial, la salud bucal de las y los estudiantes.

Al referirse a las y los alumnos de la escuela primaria “España”, la titular del DIF Nacional, María del Rocío García Pérez, les dijo que no están solos en esta misión, “nosotros les vamos a ayudar ya que las maestras, maestros, mamás y papás y toda la familia juntos vamos a tratar con ustedes para que tengan un futuro de salud y bienestar” y agregó que cuando “cuidamos a las niñas y niños cuidamos el presente y futuro de México. Sigamos trabajando juntas y juntos para que cada escuela sea un lugar donde aprendamos, nos cuidemos y vivamos saludables y felices”

La biología del desarrollo de las y los estudiantes tiene sus propios plazos y esos plazos no negocian con los tiempos de la burocracia, por ello es relevante que la Estrategia Nacional Vive saludable, vive feliz sea una política pública y un eje fundamental de la NEM para promover el bienestar de millones de infancias y jóvenes, aseveró el director general de Operación de Servicios Educativos de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Mario Chávez Campos.

Camila Martha Toto, alumna de sexto grado de primaria, dijo que la estrategia busca cuidar la salud de todas y todos, por ello agradeció a las autoridades educativas por generar un ambiente más saludable, que garantice el bienestar no sólo de ellas y ellos, sino de toda la familia. Nos dan herramientas que nos harán felices, agregó.

A su vez, Liliana Rodríguez Linaldi, mamá de Camila, agradeció a las autoridades educativas por llevar la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz a las escuelas, la cual permite una formación integral en las y los estudiantes, con la que se generan buenos hábitos para lo largo de la vida, así “sembramos un futuro más sano y consciente para nuestras hijas e hijos”.