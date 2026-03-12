Ebrard asegura que el 85% del comercio de México en T-MEC no tiene que ver con "Artículo 301" de EU

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ⁠dijo el jueves que el 85% del comercio de México dentro del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC) no tiene ⁠que ver con el "Artículo ⁠301" de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974, invocado por Washington para imponer nuevos aranceles a varios países.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que iniciaría dos nuevas investigaciones comerciales sobre el exceso de capacidad industrial en 16 socios comerciales importantes y sobre el trabajo forzoso, con el fin de restablecer la presión arancelaria después de que la Corte Suprema de EU derribara gran parte del programa arancelario de Trump el mes pasado.

“Seguimos sin arancel”, afirmó Ebrard en un encuentro con reporteros, al ser consultado sobre la investigación anunciada por la administración Trump. “No estimamos que vaya a tener una nueva repercusión que nos deba de preocupar en el conjunto de lo que es el ⁠intercambio comercial”, indicó.

Según el representante de ⁠Comercio de EU, Jamieson ⁠Greer, se realiza en virtud del "Artículo 301" y podría dar ⁠lugar a la imposición de nuevos aranceles a China, Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur y México antes del verano boreal de este año.

“La Norma 301 y esta investigación tienen como propósito buscar un sustento jurídico en los próximos tres meses y medio para regresar a un estadio ⁠o un punto similar al de antes de la resolución de la Suprema Corte”, añadió Ebrard.