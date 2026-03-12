Genesis y la música para sanar: Steve Hackett

En el año 2011 el guitarrista Steve Hackett recibió una invitación por parte del baterista Daniel Rawsi para homenajear al vocalista Ignacio Rodríguez Genta de Genetics, una banda tributo a Genesis, quien había fallecido ese año. Hackett aceptó la invitación a colaborar con la banda argentina que ha buscado recrear la experiencia de Genesis a escala musical y visual.

La colaboración buscaba sanar una herida para la banda. Para Steve Hackett fue una oportunidad para reconectar con su pasado musical. Así comenzó un lazo y una amistad musical que se ha extendido por más de 15 años, y continúa llevando a Steve Hackett alrededor del mundo.

“La música es una herramienta para sanarnos”, me dijo Hackett previo a su visita a México como parte de la gira “The Best of Genesis – Latin American Tour 2026”.

“[Genetics] hace un gran trabajo en recrear a Genesis de cierta época y de la era de cuando yo estaba en la banda”, dice Hackett sobre la banda que lo acompaña.

La gira Steve Hackett & Genetics es una celebración a la música que Hackett hizo con Genesis entre 1971 y 1977, además de su obra en solitario, y que tendrá paradas en México, Perú, Brasil, Chile y Argentina.

Genetics está formado por Tom Price en voz, Leo Fernández en guitarras y bajo, Claudio Lafalce en guitarras y bajo, Horacio Pozzo en teclados, y Daniel “Doc” Rawsi en batería.

Con la alineación de Tony Banks, Phil Collins, Peter Gabriel, Steve Hackett y Mike Rutherford, Genesis ayudó a escribir el libro del rock progresivo durante la década de 1970 con los álbumes Nursery Cryme, Foxtrot, Selling England By The Pound y The Lamb Lies Down on Broadway.

Tras la salida de Peter Gabriel en 1975, Genesis se reorganizó como cuarteto y produjeron dos álbumes más: A Trick of the Tail y Wind & Wuthering. Hackett dejó la banda en 1977. Con Phil Collins en la voz, Genesis alcanzó mayor éxito y su sensibilidad pop los llevó a conquistar arenas en todo el mundo.

Tras su salida de Genesis, Steve Hackett emprendió un viaje musical hacia el mundo de la composición en solitario que lo llevó durante las siguientes décadas hacia otras direcciones musicales.

Para Hackett, hablar sobre música y el arte de la composición está conectado a un elemento místico y espiritual, pero sobre todo es algo terapéutico.

“Nadie puede enseñarte a escribir una canción. Es algo que va llegando poco a poco y que se va revelando poco a poco. Es como si fuera una conversación telefónica con un espíritu celestial que te dice: ‘Mañana te daré más’. Eso es suficiente para seguir adelante hoy. Y mañana recibirás esto y aquello... La composición es un proceso asombroso”.

Hackett considera que la amistad es un elemento fundamental que debe existir en la música, un elemento que ha estado presente desde Genesis y se mantiene hasta hoy. “Si tenemos amistad, podemos lograr todo tipo de cosas. Entonces no hay críticas, culpas ni nada de eso. Simplemente trabajamos hacia la escuela de pensamiento no competitiva, que consiste en sacar lo mejor de cada uno”.

La música siempre ha sido un diálogo constante entre el presente y el pasado. Y esa ha sido la forma en la que Hackett se ha reconectado con la música de Genesis.

“Cuando era joven visité a un niño con polio que no podía caminar. En su habitación tenía un gramófono con el Concierto para Piano en Si Sostenido Menor de Tchaikovsky. Y cuando la escuchamos todos volamos con los ángeles de aquella melodía. Y esta gran pieza que se elevaba parecía ser la canción de la Tierra misma”.

Para Steve Hackett, reinterpretar la música de Genesis ha sido parte de un proceso curativo, la música parte de un acto nos ayuda a sanar. El guitarrista de 76 años sigue buscando en la música una melodía que nos ayude a sanar y conectar. Más de cinco décadas después, Steve Hackett continúa buscando esa melodía con su guitarra.