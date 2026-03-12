Peso mexicano se deprecia ante el fortalecimiento del dólar por la guerra en Oriente Medio

El peso mexicano se depreció contra el dólar en las operaciones de este jueves. La divisa local retrocedió en un mercado nervioso por el fuerte aumento de los precios del petróleo, relacionado con la guerra en Oriente Medio y el barqueo iraní en el Estrecho de Ormuz.

El tipo de cambio terminó la jornada en 17.8449 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.6698 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó para la moneda una caída de 17.51 centavos o de 0.99 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango con un máximo de 17.8954 unidades y un nivel mínimo de 17.6824. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, subía 0.47% al nivel de 99.74 puntos.

Precios del petróleo se disparan

Los futuros del petróleo estadounidense WTI ganaban 10.65% al cierre, mientras que los del europeo Brent del Mar del Norte subían 10.25%. Ademas, el Índice Dólar alcanzó un máximo no visto desde noviembre ante las preocupaciones por sus consecuencias de la guerra.

Irán intensificó sus ataques contra instalaciones petroleras y de transporte en Oriente Medio, aumentando la preocupación por el conflicto. El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, prometió mantener cerrado el estrecho de Ormuz para presionar un fin de los ataques.

"Los ataques de Irán a países vecinos en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Ormuz, han contradicho las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, durante la semana en las que afirmó que la guerra estaba cerca de su fin", dijo Grupo Financiero Ve por Más.

Escenario complejo para la Fed

Por la mañana se conocieron en Estados Unidos cifras por debajo de lo esperado de nuevas solicitudes de apoyo por desempleo. La Reserva Federal anunciará su decisión de política monetaria la próxima semana y, en este contexto, se espera que ajuste sus expectativas.

"Espero que el peso continúe bajo fuerte presión. La combinación de una Fed que no bajará la tasa clave y una escalada bélica que amenaza los suministros energéticos mantendrá al dólar fortalecido", destacó Felipe Mendoza, Analista de mercados de EBC Financial Group.